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На ЕГЭ по литературе 100 баллов получили более 1700 школьников

Рособорнадзор представил предварительные результаты ЕГЭ по трем предметам. Больше всего набравших 100 баллов среди тех, кто сдавал литературу. Немного выросло число сдававших химию и географию
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 6 июня подвела предварительные итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, географии и литературе основного периода.

Из трех экзаменов традиционно больше всего стобалльников — среди сдающих литературу. Так, высший балл на экзамене по этому профилю получили 1757 человек. В целом высокие баллы получили более 20% участников экзамена. В основной день ЕГЭ по литературе сдавали около 43 тыс. выпускников.

Среди ошибок, допущенных участниками экзамена, Рособрнадзор назвал неправильный выбор авторов и произведений для сопоставления, а также отклонение от темы, логические и фактические ошибки, недостаточное использование содержания произведения в процессе его анализа, необходимой терминологии при написании итогового сочинения-рассуждения.

В этом году ЕГЭ проходит в два этапа: досрочный и основной. Досрочно экзамен было возможно сдать с 22 марта по 22 апреля.

Основной этап сдачи проходит с 23 мая по 5 июля.

К тому же в этом году выпускники смогут пересдать один из предметов 4 и 5 июля в зависимости от выбранного предмета.

По химии высокие результаты показали 20% участников экзамена. Максимальный результат 100 баллов получили 998 человек. В этом году число участников ЕГЭ по химии в основной период выросло с 72,5 тыс. до 80 тыс. человек. Тенденцию роста числа участников в Рособрнадзоре объясняют усилением внимания к естественнонаучному образованию, развитие которого стало одним из приоритетов в образовательной политике. К примеру, в 10–11 классах школы вернули систематический курс химии базового уровня вместо курса естествознания.

Среди заданий повышенного и высокого уровней сложности наиболее успешно выпускники справлялись с заданиями, в которых необходимо определять продукты электролиза, факторы, влияющие на состояние химического равновесия, составлять уравнения реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций. Наиболее сложными для участников экзамена оказались задания на умение проводить расчеты по уравнению реакции, а также задания, выполнение которых опирается на опыт проведения химического эксперимента. Также много ошибок обучающиеся допускают и при выполнении задания 25, проверяющего прикладной аспект химических знаний, уточнили в Рособрнадзоре.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

По данным службы, средний тестовый балл ЕГЭ по географии в 2024 году несколько вырос по отношению к среднему тестовому баллу ЕГЭ прошлого года. Более трети из 16 тыс. участников экзамена показали результаты выше 61 балла. В прошлом году средний тестовый балл составлял 54,6. Высший балл по географии в 2024 году набрали 113 человек.

Количество участников экзамена немного увеличилось в сравнении с аналогичными показателями прошлых лет. Это связано с возможностью сдачи ЕГЭ по географии после 10 класса и ростом количества направлений высшего образования, принимающих географию в качестве вступительного экзамена, отметил Рособрнадзор.

По информации службы, при сдаче экзамена затруднения у выпускников вызвали задания на общие географические закономерности, где требовалось понимание зависимости между различными компонентами природы, населения и хозяйства. Как обычно, много ошибок было в заданиях экономико-географического содержания, они в основном связаны с незнанием ведущих регионов и центров основных отраслей хозяйства России, а также мировых экспортеров минеральных ресурсов и сельскохозяйственной продукции. К тому же участники экзамена в этом году затруднялись в определении стран мира и регионов России по географическому описанию.

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