Следователи провели допросы и обыски после крупного пожара во Фрязино
Следователи проводят обыски и допросы в организациях, арендовавших помещения в сгоревшем здании во Фрязино, сообщили РБК в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Московской области.
По данным следствия, все помещения в здании сдавались в аренду, всего присутствовало около 50 компаний. «В местах проживания директоров управляющей зданием организации, а также организаций, арендующих помещения, произведены обыски. Проводятся допросы», — уточнили в СК.
Следователи и криминалисты продолжают работать на месте пожара, с участием специалистов проводятся осмотры с целью установления причины и очага возгорания. Одна из рабочих версий — неисправность электропроводки.
По данным следствия, возгорание произошло в помещении, находящемся на пятом этаже. МЧС сообщило, что площадь пожара составила 5 тыс. кв. м. При пожаре погибли шесть человек: двое выпали из окна, тела еще четырех нашли в сгоревшем здании. В ведомстве отметили, что внутри здания были баллоны с газовоздушной смесью, что осложняло тушение. Люди оказались отрезанными от путей выхода после серии взрывов газа.
Девятиэтажное здание по адресу: Заводской пр-д, 2, до 1990-х принадлежало НИИ «Платан», которое входит в холдинг «Росэлектроника», а позже перешло в частную собственность.
В 2017 году в здании выявили 13 нарушений требований пожарной безопасности, в том числе отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией. С тех пор проверки не проводились.
Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео
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