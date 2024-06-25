Следователи провели допросы и обыски после крупного пожара во Фрязино

СК: проводятся обыски и допросы после пожара в бывшем НИИ «Платан» во Фрязино

Возгорание началось в одном из арендованных помещений на пятом этаже здания. Погибли шесть человек: двое выпали из окна, тела еще четырех нашли в сгоревшем здании. Люди оказались отрезанными от путей выхода после взрывов

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Следователи проводят обыски и допросы в организациях, арендовавших помещения в сгоревшем здании во Фрязино, сообщили РБК в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Московской области.

По данным следствия, все помещения в здании сдавались в аренду, всего присутствовало около 50 компаний. «В местах проживания директоров управляющей зданием организации, а также организаций, арендующих помещения, произведены обыски. Проводятся допросы», — уточнили в СК.

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте пожара, с участием специалистов проводятся осмотры с целью установления причины и очага возгорания. Одна из рабочих версий — неисправность электропроводки.

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По данным следствия, возгорание произошло в помещении, находящемся на пятом этаже. МЧС сообщило, что площадь пожара составила 5 тыс. кв. м. При пожаре погибли шесть человек: двое выпали из окна, тела еще четырех нашли в сгоревшем здании. В ведомстве отметили, что внутри здания были баллоны с газовоздушной смесью, что осложняло тушение. Люди оказались отрезанными от путей выхода после серии взрывов газа.

Девятиэтажное здание по адресу: Заводской пр-д, 2, до 1990-х принадлежало НИИ «Платан», которое входит в холдинг «Росэлектроника», а позже перешло в частную собственность.

В 2017 году в здании выявили 13 нарушений требований пожарной безопасности, в том числе отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией. С тех пор проверки не проводились.