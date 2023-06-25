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«Страна» узнала об избиении генерала пьяными контрразведчиками в Ужгороде

«Страна.ua»: пьяные контрразведчики избили бывшего ректора академии СБУ в Ужгороде
Экс-ректор СБУ Микулин сделал замечание громко отдыхавшим в ресторане главе районного отдела контрразведки СБУ Панарину и его подчиненным. Те избили его в заведении, а затем вывезли в лес и забрали телефон, пишет «Страна»
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Закарпатье начальник Мукачевского отдела контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Панарин вместе с подчиненными в состоянии алкогольного опьянения избили генерала и бывшего ректора академии СБУ Виктора Микулина, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, это произошло вечером 23 июня в ресторане «Три туза» в Ужгороде, где Микулин проводил встречу с помощником народного депутата от правящей партии «Слуга народа» Людмилы Марченко Руманом Вайэлем и представителями европейской организации (не уточняется, какой именно).

Там же отдыхали и Панарин с подчиненными, причем они вели себя шумно, в связи с чем Микулин сделал им замечание, рассказал собеседник издания.

«Те, не разбираясь, начали избивать Микулина. <...> «Избив Микулина прямо в заведении, группа контрразведчиков вывезла Микулина в лес, где еще раз избили, выбив ему зубы, и отобрали мобильный телефон iPhone 14», — продолжил он.

По словам собеседника издания, о происшествии в полицию сообщил помощник нардепа Руман, который смог убежать из кафе во время драки. Источник добавил, что нападавших задержали, они находятся в СИЗО, заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Об избиении бывшего ректора СБУ пишет и закарпатский журналист Виталий Глагола. В своем телеграм-канале он опубликовал фото избитого Микулина. По его словам, в июне генерала исключили из Совета обороны области, обвинив в лоббировании незаконных схем выезда уклонистов за границу.

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Закарпатье избиение хулиганство СБУ контрразведка генерал
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