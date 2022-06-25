Патриарх Кирилл объяснил падение во время литургии законами физики
Падение во время богослужения в храме Новороссийска обошлось без последствий, причиной стал мокрый пол, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Трансляция проповеди патриарха вел телеканал «Кубань 24».
Патриарх Кирилл освятил новый храм благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских города Новороссийска. Во время богослужения он поскользнулся и упал, когда сходил с амвона (возвышение в центре храма), после чего продолжил богослужение.
«То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией без всякий последствий», — сказал он.
Патриарх отметил, что в связи с инцидентом этот день точно запомнится и всем присутствующим, и ему.
Телеканал отмечает, что новый храм — единственный храм-маяк в Краснодарском крае. Он находится на пересечении набережной Адмирала Серебрякова и бульвара Черняховского. Новый храм может вместить около 500 человек. Его начали строить в июне 2013 года.
В 2019 году настоятель храма Виталий Таашев говорил в интервью порталу «Новая Кубань», что храм будет действовать как полноценное средство навигации, его строительство было согласовано с Минобороны. По словам настоятеля, функционирование храма как маяка улучшит координацию в портах Новороссийска и Геленджика.