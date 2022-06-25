Патриарх Кирилл объяснил падение во время литургии законами физики

Патриарх заверил, что падение во время литургии в храме в Новороссийске обошлось без последствий. Он поскользнулся на мокром полу, заявив, что если на пол попадает даже святая вода, законы физики продолжают действовать

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Падение во время богослужения в храме Новороссийска обошлось без последствий, причиной стал мокрый пол, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Трансляция проповеди патриарха вел телеканал «Кубань 24».

Патриарх Кирилл освятил новый храм благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских города Новороссийска. Во время богослужения он поскользнулся и упал, когда сходил с амвона (возвышение в центре храма), после чего продолжил богослужение.

«То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией без всякий последствий», — сказал он.

Патриарх отметил, что в связи с инцидентом этот день точно запомнится и всем присутствующим, и ему.

Телеканал отмечает, что новый храм — единственный храм-маяк в Краснодарском крае. Он находится на пересечении набережной Адмирала Серебрякова и бульвара Черняховского. Новый храм может вместить около 500 человек. Его начали строить в июне 2013 года.

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В 2019 году настоятель храма Виталий Таашев говорил в интервью порталу «Новая Кубань», что храм будет действовать как полноценное средство навигации, его строительство было согласовано с Минобороны. По словам настоятеля, функционирование храма как маяка улучшит координацию в портах Новороссийска и Геленджика.