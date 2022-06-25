Патриарх Кирилл упал во время литургии в Новороссийске

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поскользнулся и упал во время освящения нового храма благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских города Новороссийска. Трансляция мероприятия шла на сайте РПЦ.

При схождении с амвона (возвышение в центре храма) он поскользнулся и упал на спину. Ему помогли подняться, после чего патриарх продолжил богослужение.

Телеканал «Кубань 24» отмечает, что новый храм — единственный храм-маяк в Краснодарском крае. Он находится на пересечении набережной Адмирала Серебрякова и бульвара Черняховского. Его строительство началось в июне 2013 года.

Неделей ранее президент США Джо Байден катался на велосипеде недалеко от своего дома и упал, подъезжая к журналистам. По словам Байдена, его велосипедная кроссовка неудачно зацепилась за педаль