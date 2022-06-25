Путин поздравил выпускников с окончанием школ

Президент России Владимир Путин пожелал выпускникам школ найти собственный путь в жизни и внести вклад в развитие страны, его обращение к ним опубликовано на сайте Кремля.

День окончания школы президент назвал особым и волнующим. Он поздравил с этим событием самих выпускников, а также их учителей, родителей и близких.

«Перед вами сегодня множество дорог, невероятное количество возможностей. И очень важно, чтобы каждый из вас сумел найти собственный путь — дело, в котором максимально раскроются ваши таланты, способности, ваш потенциал и которое будет вам действительно по душе», — сказал Путин, обращаясь к выпускникам.

Он отметил, что в жизни всегда «нужно ставить для себя самую высокую планку», «по полной вкладываться в то, что делаешь» и не сдаваться. По мнению главы государства, в этом залог успеха во всем.

По словам Путина, сегодняшние школьники и студенты будут «создавать будущую историю России», и уже в скором времени их достижениями и вкладом в укрепление страны будут гордиться россияне.

В этом году российские школы окончили более 600 тыс. человек, следует из данных Рособрнадзора по количеству выпускников, зарегистрировавшихся для сдачи Единого государственного экзамена в 2022 году. Основной этап ЕГЭ проходил с 26 мая по 21 июня, до 2 июля распределены резервные дни сдачи. С 21 июня стартовала приемная кампания в вузы.