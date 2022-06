Bloomberg узнал о продаже Pink Floyd каталога своей музыки за $500 млн

Рок-группа, включенная журналом Rolling Stone в число 100 лучших исполнителей, ведет переговоры о продаже каталога музыки с компаниями BMG, Warner Music Group Corp. и Sony Music Entertainment

Фото: Zuma \ TASS

Британская рок-группа Pink Floyd продает каталог своей музыки, за него участники коллектива просят не менее $500 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что эта продажа может стать крупнейшей в истории музыкальной индустрии.

Собеседники Bloomberg рассказали, что группа намерена продать не только каталог своих песен и записей, но и возможность создавать товары на основе бренда Pink Floyd. В числе потенциальных покупателей агентство называет музыкальные компании BMG, Warner Music Group Corp. и Sony Music Entertainment. Последние две уже распространяют часть музыки группы, отмечает Bloomberg.

Pink Floyd была основана в 1965 году гитаристами Роджером (Сидом) Барреттом и Роджером Уотерсом (он же стал автором текстов), барабанщиком Ником Мейсоном и клавишником Ричардом Райтом. Два года спустя группа выпустила первый альбом The Piper At The Gates of Dawn. Вскоре Баррет ушел из группы, и его заменил Дэвид Гилмор.

Наиболее популярным альбомом группы стал The Dark Side of the Moon, который вышел в 1973 году, он разошелся 45 млн копий. Всего продажи их альбомов превысили 250 млн, отмечается на сайте группы.

Слушайте Лучшее: Pink Floyd — Яндекс Музыка на Яндекс Музыке

В начале 80-х участники группы занялись своими сольными проектами, но Pink Floyd не перестала существовать, выпускала новые альбомы и гастролировала. Последний тур группы состоялся в 1994 году, тогда же был выпущен последний альбом The Division Bell. Всего группа записала более десятка студийных альбомов.

После этого группа несколько раз «воссоединялась»: например, в 2005 музыканты вместе выступали на фестивале Live 8, их выступление стало одним из наиболее ярких событий мероприятия. Участники группы выступали вместе также в 2007, 2010 и 2011 году, но на некоторых концертах — уже без Райта, который умер в 2008-м.

В 2010-м журнал Rolling Stone включил группу в список 100 величайших артистов: Pink Floyd оказалась на 51 месте.