СК объявил в розыск уехавшего на Украину журналиста Айдера Муждабаева

Муждабаева обвиняют в призывах к террористической деятельности. Россию он покинул в 2015 году после участия в подготовке доклада «Путин. Война». Сейчас он работает на украинском телеканале ATR и имеет украинский паспорт

Айдер Муждабаев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Гражданину России Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, он объявлен в международный розыск. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

«Следствием установлено, что на территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в социальной сети Facebook два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова», — сообщила пресс-служба СК.

Муждабаев начинал свою журналистскую карьеру в России. Он был одним из авторов доклада «Путин. Война», составленного на основе данных политика Бориса Немцова и других оппозиционных политиков и экспертов. На Украину Муждабаев переехал в 2015 году. Сейчас он работает заместителем генерального директора крымско-татарского телеканала ATR, базирующегося на территории Украины. В 2016 году он получил гражданство Украины.

«Это сфабрикованное дело, одно в ряду дел против крымских татар Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова, Ленура Ислямова, меня и еще нескольких человек. Там нечего комментировать, это попытка России запугать крымских татар. Ничего не выйдет, никто их не боится. Собираюсь сейчас жить и бороться, я планирую жить везде, ездить по всему миру», — прокомментировал РБК обвинения Айдер Муждабаев.