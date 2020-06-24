«Роскосмос» сфотографировал с орбиты парад Победы в Москве

Фото: Михаил Воскресенский / Getty Images

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» сделал с орбиты снимки военного парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который прошел на Красной площади в Москве 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

На кадрах из космоса видна территория вокруг Кремля, трибуны со зрителями и коробки с участниками парада и военной техникой.

Как сообщили в российском космическом агентстве, космический аппарат «Ресурс-П» предназначен для детального наблюдения поверхности планеты и передачи информации на Землю. Средняя высота его орбиты составляет 475 км.