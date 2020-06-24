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«Роскосмос» сфотографировал с орбиты парад Победы в Москве

Фото: Михаил Воскресенский / Getty Images
Фото: Михаил Воскресенский / Getty Images

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» сделал с орбиты снимки военного парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который прошел на Красной площади в Москве 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

На кадрах из космоса видна территория вокруг Кремля, трибуны со зрителями и коробки с участниками парада и военной техникой.

Как сообщили в российском космическом агентстве, космический аппарат «Ресурс-П» предназначен для детального наблюдения поверхности планеты и передачи информации на Землю. Средняя высота его орбиты составляет 475 км.

Парад Победы прошел на Красной площади. Фоторепортаж
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В параде 24 июня на Красной площади, трансляцию которого вел РБК, участвовали более 13 тыс. военнослужащих, более 200 единиц военной техники, 75 самолетов и вертолетов. Кроме российских военных по брусчатке прошли служащие из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Китая, Туркменистана, Сербии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Монголии и Таджикистана.

Теги: Роскосмос, Парад Победы, спутник
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