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FedEx $190 (+20,79%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
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Глава Бурятии решил проверить жалобу жителей Путину на «дочку» «Ростеха»
Речь идет о Забайкальском горнорудном предприятии, добывающем в регионе нефрит. Жители ранее пожаловались, что им перекрыли доступ к традиционным для них местам охоты и рыбалки
Алексей Цыденов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

В Бурятии будет создана межведомственная комиссия, которая проверит жалобу жителей поселка Россошино на ООО «Забайкальское горнорудное предприятие» (дочернее предприятие «Ростеха»). Об этом распорядился глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает портал «Байкал Daily» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

В состав комиссии войдут представители Росприроднадзора, уполномоченного по правам человека в Бурятии, а также прокуратуры. Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова намерена отправиться в поселок на встречу с коренными жителями в четверг, 27 июня, добавляет портал.

О жалобах сельчан на Забайкальское горнорудное предприятие стало известно на прошлой неделе. Их обращение к президенту России Владимиру Путину на сессии Народного хурала зачитал депутат Виктор Малышенко. Жители поселка утверждают, что им перекрыли доступ в леса и к реке, сообщает портал.

«Нас, коренных жителей, стали выгонять с охотугодий, сжигать зимовья, поджигать тайгу, чтобы не было возможности вести традиционную охоту», — говорится в обращении на имя главы государства. Жители жалуются на «беспредел» со стороны людей в «черных масках». «Выгоняют потому, что в реке Цыпа находится ценный нефрит-окатыш. Перекапывают русло реки большой техникой, добывая нефрит, несмотря на то что здесь зимуют и нерестятся таймень, ленок, речной сиг. Работники патрулируют реки, отбирают наши автомобили, моторные лодки», — приводит портал выдержки из обращений жителей.

РБК направил запрос в «Ростех».

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: Бурятия
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