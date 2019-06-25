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Финансирование спутников ГЛОНАСС заморозят из-за импортных комплектующих
Власти признали невозможность серийного производства спутников ГЛОНАСС-К в рамках бюджета на 2019 год из-за нехватки импортных комплектующих. Средства перераспределят на разработки по импортозамещению, заверили в правительстве
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Космос подождет

Правительство может отказаться от планов серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за ограничений на импорт иностранных комплектующих и невозможности оперативно изготовить российские аналоги электронной компонентной базы. Это следует из заключения Счетной палаты на проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов, с которым ознакомился РБК. Нижняя палата приняла проект поправок в первом чтении 18 июня.

Согласно документу почти на 12,9 млрд руб. сокращаются бюджетные расходы в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы». Это делается в связи с невозможностью изготовления серийных космических аппаратов ГЛОНАСС-К, а также создания наземного комплекса управления спутниками ГЛОНАСС «из-за ограничений на поставку электронной компонентной базы иностранного производства и невозможности ее оперативного замещения». Половина этих средств (6,9 млрд руб.) полагалась «Роскосмосу», другая — Министерству обороны (6 млрд руб.) в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России».

Вместе с тем на 7 млрд руб. увеличиваются расходы на другие мероприятия ФЦП по развитию системы ГЛОНАСС. В частности, эти средства пойдут на формирование «страхового запаса электронной компонентной базы иностранного производства, в том числе для изготовления 11 космических аппаратов ГЛОНАСС-К2».

«Программа восполнения и модернизации орбитальной группировки сохраняется. Идет внутреннее перераспределение средств на отечественные опытно-конструкторские работы с целью импортозамещения», — прокомментировали РБК решение в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

Разные ГЛОНАСС

ГЛОНАСС-К2 — перспективная серия космических аппаратов системы ГЛОНАСС, разработанная ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» в качестве доработанного варианта спутников третьего поколения этой серии — ГЛОНАСС-К (первое поколение — ГЛОНАСС, второе поколение — ГЛОНАСС-М).

Согласно Стратегии развития ГЛОНАСС до 2030 года запуск последнего космического аппарата серии ГЛОНАСС-М планируется на 2020 год, последний спутник ГЛОНАСС-К должен полететь в 2023 году. Сейчас в орбитальной группировке ГЛОНАСС два спутника ГЛОНАСС-К. Первый такой спутник был запущен 26 октября 2011 года, второй — в 2014 году. Запуск третьего аппарата долгое время откладывался из-за проблем с поставками комплектующих.

Первый аппарат серии ГЛОНАСС-К2 планируется запустить на орбиту в конце 2019-го — начале 2020 года, заверял генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на лекции в МГУ в мае.

Санкции против ГЛОНАСС

Евросоюз в 2014 году запретил экспорт в Россию товаров двойного назначения, если они предназначены для конечного военного использования. Поставки для космической отрасли были выведены из-под санкций, но только если они предназначаются для гражданского сектора. Но ГЛОНАСС является системой двойного назначения, то есть может использоваться в том числе в военных целях.

США в августе 2018 года решили окончательно прекратить выдачу лицензий на экспорт российским госпредприятиям продукции двойного назначения, маркированной по критерию «Национальная безопасность» — это в том числе авионика, электронные компоненты, микросхемы, системы спутниковой связи и т.д. (впрочем, и до этого такие лицензии выдавались только в индивидуальных случаях).

С 2014 года чиновники в сфере космоса ведут разговоры о замене импортных комплектующих в спутниках ГЛОНАСС, в 2016 году предприятие «Микрон» заявляло, что оно начало поставки радиационно стойких интегральных микросхем для спутников ГЛОНАСС-К. Однако в 2018 году «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, что при создании новых спутников ГЛОНАСС-К разработчики столкнулись с проблемами при импортозамещении электронной компонентной базы. Предыдущее поколение этих спутников (ГЛОНАСС-М) содержало 75–80% западных комплектующих.

Гендиректор предприятия — производителя спутников «ИСС имени Решетнева» Николай Тестоедов в апреле 2018 года заявлял РИА «Новости», что космические аппараты системы ГЛОНАСС почти на 40% состоят из зарубежных комплектующих. По словам топ-менеджера, «Роскосмос» разработал программу импортозамещения, согласно которой к 2022 году в космических аппаратах ГЛОНАСС должно быть не более 10% иностранных комплектующих, а полностью избавиться от зарубежных элементов планируется к 2025 году.

Программа перевода спутников ГЛОНАСС полностью на отечественные комплектующие рассчитана до 2023 года, рассказывал в июне 2019 года председатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев. «Есть программа, рассчитанная на четыре года, согласована с разработчиками элементной базы. По ней каждый год появляется определенная номенклатура российских элементов, которыми замещают иностранные», — говорил Коптев. Эта программа стартовала в 2018 году. Она предполагает, что в будущем в спутниках ГЛОНАСС не будет ни одного иностранного компонента.

Министр промышленности Денис Мантуров в августе 2018 года говорил, что за последние шесть лет было разработано уже более 1,5 тыс. типов электронной компонентной базы. «По электронике будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие — импортировать из стран Юго-Восточной Азии, эти рынки для нас открыты», — сказал тогда министр.

Авторы: Иван Ткачёв, Максим Солопов
Теги: Роскосмос, ГЛОНАСС
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