Финансирование спутников ГЛОНАСС заморозят из-за импортных комплектующих

Власти признали невозможность серийного производства спутников ГЛОНАСС-К в рамках бюджета на 2019 год из-за нехватки импортных комплектующих. Средства перераспределят на разработки по импортозамещению, заверили в правительстве

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Космос подождет

Правительство может отказаться от планов серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за ограничений на импорт иностранных комплектующих и невозможности оперативно изготовить российские аналоги электронной компонентной базы. Это следует из заключения Счетной палаты на проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов, с которым ознакомился РБК. Нижняя палата приняла проект поправок в первом чтении 18 июня.

Согласно документу почти на 12,9 млрд руб. сокращаются бюджетные расходы в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы». Это делается в связи с невозможностью изготовления серийных космических аппаратов ГЛОНАСС-К, а также создания наземного комплекса управления спутниками ГЛОНАСС «из-за ограничений на поставку электронной компонентной базы иностранного производства и невозможности ее оперативного замещения». Половина этих средств (6,9 млрд руб.) полагалась «Роскосмосу», другая — Министерству обороны (6 млрд руб.) в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России».

Вместе с тем на 7 млрд руб. увеличиваются расходы на другие мероприятия ФЦП по развитию системы ГЛОНАСС. В частности, эти средства пойдут на формирование «страхового запаса электронной компонентной базы иностранного производства, в том числе для изготовления 11 космических аппаратов ГЛОНАСС-К2».

«Программа восполнения и модернизации орбитальной группировки сохраняется. Идет внутреннее перераспределение средств на отечественные опытно-конструкторские работы с целью импортозамещения», — прокомментировали РБК решение в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.