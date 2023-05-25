В главном здании Минобороны в Москве произошел пожар
В здании Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Возгорание началось «на одном из балконов», — сказал собеседник агентства. На месте работают экстренные службы.
Телеграм-канал «Осторожно, Москва» пишет со ссылкой на жителей, что возле здания наблюдался дым, в воздухе ощущался запах пластика.
В начале апреля пожар произошел в одном из зданий ведомства на улице Знаменка. Площадь пожара составила 60 кв. м. Как сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы, причиной возгорания стал аварийный режим электросети.