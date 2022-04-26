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В Госдуму внесут проект об амнистии за административные нарушения ПДД

Инициаторы считают, что принятие проекта постановления позволит в условиях санкций поддержать граждан, совершивших административные правонарушении, не «представляющие существенной общественной опасности»

ЛДПР собирается внести в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения. Текст инициативы опубликовал в своем Telegram-канале один из авторов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Под амнистию могут попасть практически все штрафы, предусмотренные главой 12 КоАП «Административные правонарушения в области дорожного движения».

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Исключение предложено сделать для штрафов по ст. 12.8 и 12.26 — управление автомобилем в пьяном виде, передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и невыполнение водителем требования о прохождения медосвидетельствования.

Авторы считают, что это поддержит граждан в условиях санкций, а также сохранит их деньги.

В середине апреля в ГИБДД сообщили, что не будут привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения правил дорожного движения. Сотрудники ведомства решили сосредоточиться на тех, кто непосредственно способствует совершению ДТП, в частности, на пьяных водителях.

Малозначительным правонарушением считается действие или бездействие, формально содержащее признаки административного правонарушения, но «с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений», пояснили в ведомстве.

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Также в ГИБДД отметили, что к административным правонарушениям нельзя отнести причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости. Случаи, когда эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем его предотвращение, не будут считаться нарушениями, согласно ст. 2.7 КоАП.

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ДТП ЛДПР Госдума
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