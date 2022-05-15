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Дептранс Москвы объяснил, почему со станций метро убирают санитайзеры

Метрополитен начал убирать аппараты для спиртовой обработки рук со станций метро, МЦК и МЦД из-за стабильной эпидемиологической ситуации в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Пассажиры стали пользоваться санитайзерами в десять раз реже, отметили в ведомстве. Поэтому их решили убрать и начали с менее востребованных.

При этом власти сохранят усиленную дезинфекцию транспорта и инфраструктуры. Поверхности на станциях обрабатываются каждые два часа, вагоны — до 2 раз в сутки.

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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Уровень заболеваемости COVID-19 в России начал снижаться в феврале. 15 марта мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим, а также требование о соблюдении социальной дистанции и измерении температуры при допуске к работе.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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