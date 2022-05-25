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Больше половины россиян заявили, что едят сладкое, когда нервничают

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В последнее время россияне увеличили расходы на сладкое, а больше половины опрошенных заявили, что используют мороженое и шоколад для борьбы со стрессом. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть у РБК).

В опросе приняли участие 1503 респондента из всех федеральных округов в возрасте старше 18 лет, из них мужчин 49%, женщин — 51%.

По данным исследования, большинство россиян (76%) тратят на сладкое относительно немного — до 3 тыс. руб. в месяц. Каждый восьмой (13%) готов заплатить за шоколад, печенье и мороженое 3–5 тыс. руб. в месяц, каждый 14-й — 5–10 тыс. руб. Сладкоежек, готовых отдавать за лакомства более 10 тыс. руб. в месяц, среди участников опроса оказалось всего 2%.

При этом две трети респондентов в последнее время стали тратить на сладкое больше, чем обычно: 27% опрошенных увеличили расходы на 5–15%, каждый десятый — примерно на четверть, каждый восьмой — на треть, каждый 11-й — в полтора раза и столько же — как минимум вдвое.

Кроме этого, результаты опроса показали, что рост трат на сладкое связан с увеличением его потребления. Так, из числа респондентов, чьи расходы на сладкое выросли, две трети покупают его чаще, чем раньше, а из общего числа участников опроса есть больше сладкого стал каждый второй. В частности, 20% опрошенных — на 30–50% больше, чем обычно, 16% респондентов — в полтора раза больше, а каждый десятый — в два раза больше.

Согласно опросу, лишь четверть респондентов едят сладкое просто потому, что оно им нравится. Остальные используют мороженое и шоколад для борьбы со стрессом. В частности, 40% респондентов «периодически едят сладкое, когда нервничают», каждый восьмой (12%) — «всегда, когда нервничает», 7% заедают только сильный стресс.

Наибольший стресс около трети россиян испытывают, когда речь идет о неприятностях или конфликтах на работе или снижении объемов сбережений (37 и 34% соответственно), говорится в исследовании. Для каждого пятого самая травмирующая ситуация — потеря близкого человека, для каждого шестого (17%) — расставание со второй половиной, для 15% — ссора с близким человеком, для 15% — болезни близких или собственные.

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«Психологи констатируют, что тяга к сладкому является одним из видов психологической зависимости. Сладкое заменяет положительные эмоции, вызывая временный эффект эйфории и отвлекая от стрессовой ситуации. Почти три четверти респондентов (70%) признают, что сладкое негативно сказывается на состоянии их здоровья», — подчеркнула руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов компании «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

Производители предупредили о подорожании кондитерских изделий до 30%
Экономика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В середине марта производители кондитерских изделий направили крупным федеральным и региональным торговым сетям уведомление с требованием повысить отпускные цены на их товары из-за роста курсов валют на фоне введенных санкций. Представители ретейлеров сообщили о намерении производителей поднять цены до 30%.

Гендиректор кондитерской фабрики Faretti Глеб Козлов тогда рассказал, что за последние дни сахарная пудра подорожала на 82%, какао — на 60%, фруктовые и сливочные начинки — на 30 и 90%, формы для выпечки — на 100%. Козлов подчеркнул, что эти позиции всегда были импортными и российских аналогов им нет.

Росстат сообщал, что по итогам апреля 2022 года рост цен в России замедлился до 1,56 против 7,6% в марте. При этом продовольственные товары за месяц подорожали на 2,87%, непродовольственные — на 0,53%, услуги — на 1,07%. Среди продуктов больше всего снизилась стоимость помидоров — на 16,2%, бананов — на 10,2%, капусты — на 6,4%.

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сладкое шоколад кондитерские изделия соцопрос
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