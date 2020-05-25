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Власти Москвы заявили о планах выкупить ДК Горбунова за 650 млн руб.

Сделку по продаже принадлежащего Центру имени Хруничева ДК планируется завершить в ближайшие 2–2,5 месяца
Фото: Михаил Грушин / ТАСС
Фото: Михаил Грушин / ТАСС

Власти Москвы планируют выкупить Дворец культуры имени Горбунова, ныне принадлежащий ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, рассказал в интервью «РИА Новости» заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По его словам, возможная цена сделки составляет примерно 650 млн руб., за бывшие детские сады ГКНПЦ власти Москвы могут заплатить почти втрое больше.

«На стартовых условиях ДК Горбунова стоит около 650 млн руб., а цена прочих объектов составляет порядка 1,8 млрд руб. Однако если на торги придет кто-то кроме нас, то цена может скорректироваться», — сказал Ефимов.

По словам заместителя мэра, обе сделки планируется завершить в ближайшие 2–2,5 месяца.

О планах передать властям Москвы принадлежащие ГКНПЦ объекты социальной инфраструктуры в начале 2019 года рассказал в интервью РБК глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Москва может найти возможность применения ДК Горбунова. Что мы в ДК Горбунова можем сделать — самодеятельность устроить, петь хором по вечерам? Продается то, что абсолютно непрофильно», — пояснил Рогозин.

Рогозин — РБК: «Формула «космос вне политики» не работает»
Политика
Дмитрий Рогозин

Здание ДК было построено в конструктивистском стиле в 1929–1938 годах. Нынешнее название дворец получил в 1933 году в честь директора авиазавода № 22. С 1986 по 1990 год в ДК работала Московская рок-лаборатория, в то время здесь начали проводиться концерты отечественных, а затем и зарубежных музыкантов. В 1995–1997 годах во дворце проходил фестиваль «Учитесь плавать», а в декабре 1999-го состоялся первый фестиваль «Нашествие». В 2012–2017 годах в здании размещался Театр мюзикла Михаила Швыдкого, в 2017–2018-м — Театр киноактера под управлением Никиты Михалкова. В 2019 году в ДК возобновились рок-концерты, и до конца 2020-го здесь запланировано проведение концертов групп «Тайм-Аут», «КняZz», «Animal ДжаZ» и др.

В начале 1990-х годов рядом с ДК Горбунова и на базе работавшего в нем клуба филофонистов вырос рынок, получивший название «Горбушка», где можно было купить лицензионные и пиратские диски, аудио- и видеокассеты, картриджи к игровым приставкам. В начале 2000-х торговые ряды переехали в здание завода «Рубин» рядом с Филевским парком, новый ТЦ получил название «Горбушкин двор».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Москва, «Роскосмос», ГКНПЦ имени Хруничева
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Политика
«Роскосмос» передаст Москве ДК Горбунова и социальные объекты
Политика
РБК
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