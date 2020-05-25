Власти Москвы заявили о планах выкупить ДК Горбунова за 650 млн руб.

Сделку по продаже принадлежащего Центру имени Хруничева ДК планируется завершить в ближайшие 2–2,5 месяца

Фото: Михаил Грушин / ТАСС

Власти Москвы планируют выкупить Дворец культуры имени Горбунова, ныне принадлежащий ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, рассказал в интервью «РИА Новости» заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По его словам, возможная цена сделки составляет примерно 650 млн руб., за бывшие детские сады ГКНПЦ власти Москвы могут заплатить почти втрое больше.

«На стартовых условиях ДК Горбунова стоит около 650 млн руб., а цена прочих объектов составляет порядка 1,8 млрд руб. Однако если на торги придет кто-то кроме нас, то цена может скорректироваться», — сказал Ефимов.

По словам заместителя мэра, обе сделки планируется завершить в ближайшие 2–2,5 месяца.

О планах передать властям Москвы принадлежащие ГКНПЦ объекты социальной инфраструктуры в начале 2019 года рассказал в интервью РБК глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Москва может найти возможность применения ДК Горбунова. Что мы в ДК Горбунова можем сделать — самодеятельность устроить, петь хором по вечерам? Продается то, что абсолютно непрофильно», — пояснил Рогозин.