«Росатом» попросил Набиуллину стать «крестной матерью» атомного ледокола

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина может стать «крестной матерью» одного из самых больших атомоходов мира — ледокола «Урал», который строится в Санкт-Петербурге. Приглашение посетить его торжественный спуск на воду ей отправил «Ростатом»

Ледокол «Урал» на стапелях «Балтийского завода» (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

«Росатом» обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой стать «крестной матерью» ледокола «Урал». Информацию об этом подтвердили РБК в пресс-службе госкорпорации.

«Мы обратились к ней с этой просьбой и очень надеемся на ее позитивный ответ», — заявили РБК в пресс-службе «Росатома».

РБК направил запрос в Центральный банк.

О том, что Эльвира Набиуллина примет участие в церемонии спуска на воду корпуса атомного ледокола, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на источник. «Эльвира Набиуллина станет «крестной матерью» ледокола «Урал», и по давней традиции корабелов она должна будет разбить бутылку шампанского о борт судна», — рассказывал собеседник агентства.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев с 2008 по 2010 год работал главой департамента в Минэкономразвития, а с 2010 года стал замглавы ведомства. В этот период Эльвира Набиуллина была главой Минэкономразвития. Центробанк она возглавила в 2013 году.