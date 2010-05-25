Самолет МЧС с врачами на борту прибыл в Турцию

Самолет МЧС с врачами и медоборудованием для пострадавших в ДТП российских туристов прибыл в Турцию. На борту самолета находятся реаниматологи, хирурги, анестезиологи и психологи МЧС.

Как сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе со ссылкой на информацию генконсула России в Анталии Мирджалола Хусанова, в автокатастрофе погибли 14 российских туристов и двое граждан Турции, экскурсовод и водитель автобуса. Еще 24 человека госпитализированы.

Сообщается, что автобус следовал из Анталии в туристический центр в Памуккале, когда, по данным турецкой полиции, водитель заснул и машина сорвалась с 15-метрового моста в реку Аксу.