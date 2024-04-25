Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат против болезни Бехтерева

При болезни Бехтерева поражаются позвоночник и суставы, они теряют подвижность, так как антитела воспринимают хрящевую ткань как инородную. Созданный российскими учеными препарат уничтожает эти патологические клетки

Российский Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, разработанный в России, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы ведомства.

Лекарство разработали ученые из Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с российской фармацевтической компанией BIOCAD. Всемирная организация здравоохранения присвоила препарату международное непатентованное наименование сенипрутуг (seniprutug)

Болезнь Бехтерева (или анкилозирующий спондилоартрит) — хроническое воспалительное заболевание межпозвоночных суставов, при котором антитела принимают хрящевую ткань за инородную, что приводит к замещению ее костной тканью. В итоге в позвоночнике возникает боль и скованность, это может привести к ограничениям в подвижности. Также могут поражаться другие суставы, например, тазобедренные. Болезнь чаще всего проявляется у пациентов до 40 лет. Заболевание названо именем отечественного психиатра, невролога и физиолога Владимира Бехтерева.

«Разработанный препарат позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Начальные клинические исследования подтвердили, что развитие заболевания останавливается, без снижения активности иммунной системы организма в целом», — сказано в сообщении Минздрава.

Там добавили, что в ходе клинических испытаний была установлена высокая эффективность и безопасность препарата.

После регистрации препарата компания-производитель может начать его промышленное производство.

Один из разработчиков лекарства, ректор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов отметил, что лекарство помогает полностью остановить заболевание, у него нет иммуносупрессии и эффекта привыкания. Существовавшие прежде препараты позволяли купировать воспаление, но болезнь продолжала прогрессировать, указал он.

«Для лечения аутоиммунных заболеваний требовался иной подход — удаление патологических клонов. Для их выявления потребовались годы усилий — ведь репертуар Т-клеточных рецепторов включает более 100 миллионов вариантов. Пришлось разрабатывать новые технологии для подготовки образцов для секвенирования, биоинформатического анализа данных», — рассказал Лукьянов.