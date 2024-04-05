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В России зарегистрировали препарат против супербактерий

Минздрав: в России зарегистрировали препарат против супербактерий «Фтортиазинон»
Препарат широкого спектра действия «Фтортиазинон» разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Академик Гинцбург ранее отмечал, что препарат действует «на все возбудители, обследованные на сегодняшний день»
Работа НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи
Работа НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Минздрав зарегистрировал новый российский антибактериальный препарат широкого спектра действия под названием «Фтортиазинон», его разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Минздрав России зарегистрировал по требованиям ЕАЭС оригинальный антибактериальный лекарственный препарат полного цикла производства в Российской Федерации «Фтортиазинон» в форме таблеток», — сказали там.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Препарат предназначен для лечения бактериальных инфекций и эффективен против устойчивых к антибиотикам бактерий, в том числе синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa), кишечной палочки (Escherichia coli), клебсиеллы пневмонии (Klebsiella pneumoniaе). «Фтортиазинон» способен подавлять вирулентность бактерий и выделение ими токсинов, а также блокирует подвижность болезнетворных микроорганизмов и подавляет образование ими биопленок.

Как отметил ректор Смоленского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава Роман Козлов, уровень устойчивости бактерий к антимикробным препаратам вырос за последние 10–20 лет, особенно в стационарах. «Фтортиазинон» «не имеет аналогов в мире среди антибактериальных препаратов по механизму действия», утверждает ведомство.

«Фтортиазинон» является антимикробным препаратом, он может использоваться в ассоциации с антибиотиками, а также самостоятельно, что приводит к ослаблению тех микроорганизмов, которые вызвали то или иное инфекционно-воспалительное заболевание», — пояснил главный внештатный уролог Минздрава, академик РАН Дмитрий Пушкарь.

В декабре 2022 года директор НИЦЭМ им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург говорил, что «Фтортиазинон» прошел три стадии клинических испытаний и может быть зарегистрирован в России в ближайшее время.

Директор Центра Гамалеи ранее отмечал, что препарат действует «на все возбудители, обследованные на сегодняшний день», но прежде всего на грамотрицательные бактерии (они вызывают такие инфекции, как бруцеллез, болезнь кошачьих царапин, холеру, инфекции кишечной палочки (E. coli), инфекции клебсиеллы, синегнойные инфекции, сальмонеллу и др.). Как объяснял академик, «Фтортиазинон» блокирует так называемую третью транспортную систему, которая помогает патогенным бактериям инфицировать клетки. «Фтортиазинон» выключает этот процесс, делая бактерии легкой добычей для нашего иммунитета», — пояснял Гинцбург.

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Елена Чернышова
Минздрав антибиотик Центр имени Гамалеи Александр Гинцбург
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