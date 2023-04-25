Умер народный артист России Геннадий Богачев

Геннадий Богачев (Фото: Юрий Белинский / ТАСС)

Народный артист России, артист Большого драматического театра им. Товстоногова Геннадий Богачев умер в Санкт-Петербурге в возрасте 78 лет, сообщила пресс-служба БДТ.

«Сегодня, 25 апреля, после тяжелой болезни, в возрасте 78 лет ушел из жизни народный артист России, артист БДТ Геннадий Петрович Богачев. Это очень печальное известие для нашего театра и мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, всем, кто его знал и любил», — говорится в сообщении.

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