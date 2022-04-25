Власти сообщили о 17 погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери
Количество погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны России в Твери выросло до 17 человек, из них опознаны лишь пятеро. Об этом сообщается на сайте правительства Тверской области.
«На данный момент официально подтвержденное число погибших увеличилось до 17 человек, опознано пятеро из них. Продолжается разбор завалов. На сегодняшний день в работах задействованы 75 человек и девять единиц техники. Специалисты обследуют внутренние помещения здания», — сказано в сообщении.
В правительстве указали, что у находящихся на лечении пациентов, пострадавших от пожара, наблюдается положительная динамика, а лечение каждого из них находится на личном контроле министра здравоохранения Тверской области Сергея Козлова. «Пострадавшим и семьям погибших при пожаре <...> будут оказаны меры поддержки», — добавили в пресс-службе.
Ранее о том, что жертвами пожара стали 17 человек сообщали источники ТАСС и «Интерфакса». По информации собеседника «Интерфакса», пока остается неизвестным местонахождение восьмерых человек.
Пожар в военном институте начался днем 21 апреля на втором этаже учреждения, позже огонь распространился по трем этажам четырехэтажного здания, обрушилась крыша здания. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м, к его тушению привлекли вертолет. Пожару присвоили третий ранг сложности. По словам источника ТАСС, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.
Локализовать пожар удалось к 16:35 мск. Полностью огонь потушили к утру 22 апреля. Всего в результате происшествия пострадали 27 человек, в минздраве области ранее сообщали о шестерых погибших и 13 госпитализированных.