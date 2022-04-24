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Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери возросло до 17

Количество погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны России в Твери выросло до 17 человек, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

«В ходе разбора завалов обнаружены останки еще шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек», — рассказал собеседник ТАСС, добавив, что разбор сгоревших конструкций продолжается.

По информации источника «Интерфакса», пока остается неизвестным местонахождение восьмерых человек. Правительство Тверской области указало, что завалы разбирают 150 человек. Руководство региона также отметило, что врачи отмечают положительную динамику у госпитализированных в результате пожара.

В Твери потушили пожар в оборонном НИИ
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Фото:пресс-служба правительства Тверской области

Пожар в военном институте начался днем 21 апреля на втором этаже учреждения, позже огонь распространился по трем этажам четырехэтажного здания. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м, к его тушению привлекли вертолет. Пожару присвоили третий ранг сложности. По словам источника ТАСС, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

Локализовать пожар удалось к 16:35 мск. Полностью огонь потушили к утру 22 апреля. Всего в результате происшествия пострадали 27 человек, в Минздраве области ранее сообщали о шестерых погибших и 13 госпитализированных.

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