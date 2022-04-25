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Общество ,  
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МЧС сообщило об отсутствии пострадавших при пожаре на нефтебазе в Брянске

Пожар произошел на нефтебазе «Транснефти». Пострадавших, по предварительной информации, нет
Фото: actual32 / VK
Фото: actual32 / VK

При пожаре на нефтебазе «Транснефти» в Брянске пострадавших нет, эвакуация населения не планируется. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, информация о пожаре на нефтебазе «Транснефть Брянск — Дружба» поступила в районе 2:00 ночи. К месту происшествия были незамедлительно отправлены пожарные подразделения.

«Эвакуация населения не планируется. Пострадавших, по предварительной информации, нет», — сказано в сообщении МЧС. РБК обратился за комментарием в АО «Транснефть — Дружба».

На нефтебазе в Брянске произошел пожар
Общество
Фото:actual32 / VK

Пожар на нефтебазе в Брянске произошел ночью 25 апреля. «РИА Новости» со ссылкой на областное управление МЧС уточняло, что пожару присвоили повышенный ранг. Ведомство указывало, что возгорание произошло на Московском проспекте Фокинского района Брянска.

Позже источники «Интерфакса» и «РИА Новости» сообщили о еще одном пожаре, который произошел на нефтебазе в другой части города. «Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском Валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубометров», — указал собеседник «Интерфакса».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства инцидента и возбудить уголовное дело. «На место происшествия направлена группа следователей и криминалистов, которая после локализации огня приступит к проведению осмотра», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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нефтебаза Брянск Пожар МЧС

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