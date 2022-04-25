Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 80,02 (-1,2) Инвестиции, 22 апр, 19:04
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 73,51 (-1,49) Инвестиции, 22 апр, 19:04
Антонов сообщил об отмене в США церемонии в память о встрече на Эльбе Политика, 00:38
Баженов заявил, что «Спартак» не вылетит из Премьер-Лиги Спорт, 00:31
Макрон после подсчета большинства бюллетеней набрал более 55% голосов Политика, 00:24
В Париже применили слезоточивый газ против протестующих после выборов Общество, 00:23
В Киеве сообщили о прибытии госсекретаря США и шефа Пентагона Политика, 00:19
Гедонизм и серотонин: почему ничего не делать тоже нужно уметь РБК и ГАЛС, 00:14
Макрон пообещал французам быть «президентом для всех» Политика, 00:04
Журналисты и НКО смогут получить статус иноагента без иностранных денег Политика, 00:02
Поощрение и наказание: как баллы для водителей спасут от ДТП Партнерский проект, 24 апр, 23:33
Аналитики оценили потери Великобритании от антироссийских санкций Экономика, 24 апр, 23:29
Карякин призвал Chess.com извиниться за неспортивную политику Спорт, 24 апр, 23:23
Мировые лидеры поздравили Макрона с победой Политика, 24 апр, 23:20
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери возросло до 17 Общество, 24 апр, 23:08
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 24 апр, 22:55

Инвестируйте в золото,
оценив преимущества

От 1 кг

Без НДС (20%)

За рубли и иностранную валюту
Подробнее

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. 0+

Общество ,  
0 

В Париже применили слезоточивый газ против протестующих после выборов

В Париже полиция, пытаясь разогнать демонстрантов, вышедших на митинги после переизбрания Эмманюэля Макрона, использовала против них слезоточивый газ. В Ренне 250 протестующих возвели баррикады и подожгли мусорные баки

Video

Полиция Парижа использовала слезоточивый газ против демонстрантов, собравшихся в знак протеста после победы Эмманюэля Макрона в президентских выборах, передает Reuters со ссылкой на публикации в соцсетях.

Как отмечает агентство, полиция пыталась разогнать толпу, в которой была в основном молодежь, в центральном районе французской столицы Шатле.

Также в Париже на демонстрацию собрались не менее 200 человек на площади Республики, там же присутствуют правоохранительные органы, сообщил репортер Radio France на месте событий.

Митинги проходят и в других городах Франции. В Марселе около 400 человек собрались в тихом месте. В Тулузе примерно столько же демонстрантов прошли по городу с плакатами «ни Макрон, ни Ле Пен», передает France Blue Occitanie.

По данным France Blue Armorique, в Ренне 250 человек собрались на инициированный ультралевыми митинг, в ходе которого демонстранты возводили баррикады и поджигали мусорные баки. К 22:30 по местному времени (23:30 мск) полиции удалось окружить около сотни митингующих. Пожарные тушат подожженные мусорные баки.

Мировые лидеры поздравили Макрона с победой
Политика

Читайте на РБК Pro
Pro
Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь
Прогнозы
Pro
Фото: Unsplash Какие детские травмы мешают нам приспособиться к переменам
Инструкции
Pro
Фото: Michael Buckner / Getty Images Брендинг под копирку: зачем компании выпускают продукты-клоны
Статьи
Pro
Зарубежные компании отказываются выполнять обязательства. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Tim Boyle / Getty Images Вы переехали за рубеж. О каких законах своей страны не надо забывать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В кризис так нельзя: пять способов пустить продажи под откос
Статьи
Pro
Как рынки Нью-Йорка и Лондона поняли превратности Второй мировой войны
Статьи
Pro
Фото: John Moore / Getty Images Издержки хранения могут достигать 40%: как компании правильно запасаться
Инструкции

24 апреля прошел второй тур выборов президента Франции. Макрон после подсчета 85% голосов набирает 55,91%, его соперница, лидер «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 44,019. По результатам экзитполов, Макрон набрал около 58%, а Ле Пен — около 42%. Последняя признала свое поражение, но назвала «громкой победой» свой результат. Как пишет BFM.TV, Ле Пен уже поздравила Макрона с победой.

Также его начали поздравлять мировые лидеры. В частности, председатель Совета министров Италии Марио Драги назвал переизбрание Макрона «прекрасной новостью для всей Европы».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Полина Мартынова
Париж митинг протеста полиция слезоточивый газ выборы президента Франции Эмманюэль Макрон

Инвестируйте в золото,
оценив преимущества

От 1 кг

Без НДС (20%)

За рубли и иностранную валюту
Подробнее

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. 0+

Материалы по теме
В Кабуле талибы использовали слезоточивый газ против протестующих женщин
Политика
Талибы применили слезоточивый газ против женщин на демонстрации в Кабуле
Политика
В Бельгии полиция применила слезоточивый газ против участников акции BLM
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter