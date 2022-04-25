В Париже применили слезоточивый газ против протестующих после выборов

В Париже полиция, пытаясь разогнать демонстрантов, вышедших на митинги после переизбрания Эмманюэля Макрона, использовала против них слезоточивый газ. В Ренне 250 протестующих возвели баррикады и подожгли мусорные баки

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Полиция Парижа использовала слезоточивый газ против демонстрантов, собравшихся в знак протеста после победы Эмманюэля Макрона в президентских выборах, передает Reuters со ссылкой на публикации в соцсетях.

Как отмечает агентство, полиция пыталась разогнать толпу, в которой была в основном молодежь, в центральном районе французской столицы Шатле.

Также в Париже на демонстрацию собрались не менее 200 человек на площади Республики, там же присутствуют правоохранительные органы, сообщил репортер Radio France на месте событий.

Митинги проходят и в других городах Франции. В Марселе около 400 человек собрались в тихом месте. В Тулузе примерно столько же демонстрантов прошли по городу с плакатами «ни Макрон, ни Ле Пен», передает France Blue Occitanie.

По данным France Blue Armorique, в Ренне 250 человек собрались на инициированный ультралевыми митинг, в ходе которого демонстранты возводили баррикады и поджигали мусорные баки. К 22:30 по местному времени (23:30 мск) полиции удалось окружить около сотни митингующих. Пожарные тушат подожженные мусорные баки.

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24 апреля прошел второй тур выборов президента Франции. Макрон после подсчета 85% голосов набирает 55,91%, его соперница, лидер «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 44,019. По результатам экзитполов, Макрон набрал около 58%, а Ле Пен — около 42%. Последняя признала свое поражение, но назвала «громкой победой» свой результат. Как пишет BFM.TV, Ле Пен уже поздравила Макрона с победой.

Также его начали поздравлять мировые лидеры. В частности, председатель Совета министров Италии Марио Драги назвал переизбрание Макрона «прекрасной новостью для всей Европы».



