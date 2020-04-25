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Пандемия коронавируса ,  
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Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч

Скорость распространения болезни замедлилась в Нью-Йорке и Нью-Джерси, однако возросла в Техасе, Флориде и Небраске
Фото: John Minchillo / AP
Фото: John Minchillo / AP

Число погибших от последствий коронавирусной инфекции в США за последние сутки выросло на 7%. В общей сложности с начала пандемии в стране погибли 51 017 человек, следует из данных университета Джона Хопкинса.

По количеству летальных случаев США занимают первое место в мире, значительно опережая Италию (25 969 погибших), Испанию (22 524) и Францию (22 245).

Общее число зараженных в США за последние сутки выросло на 3,5%, достигнув 890 тыс. человек. Как отмечает Bloomberg, этот показатель ниже среднего показателя в 3,8%, который фиксировался всю последнюю неделю. При этом в Нью-Йорке, который стал основным очагом заражения в США, рост числа инфицированных составил 0,7%.

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Сложная ситуация остается в штате Нью-Джерси, где количество подтвержденных случаев заражения превысило 100 тыс.

Из данных статистики следует, что если в Нью-Йорке скорость распространения болезни снижается, то в Техасе и Флориде эти показатели, наоборот, растут. В Небраске за последние сутки число инфицированных выросло на 21,5%. При этом общее количество заболевших в этом штате составляет 2421 – значительно меньше чем в среднем по стране.

Меньше всего заболевших на Аляске (339 человек). По летальным случаям последнее место занимает Вайоминг. С начала пандемии там умерли семь человек.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, США, Нью-Йорк
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