Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч

Скорость распространения болезни замедлилась в Нью-Йорке и Нью-Джерси, однако возросла в Техасе, Флориде и Небраске

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Число погибших от последствий коронавирусной инфекции в США за последние сутки выросло на 7%. В общей сложности с начала пандемии в стране погибли 51 017 человек, следует из данных университета Джона Хопкинса.

По количеству летальных случаев США занимают первое место в мире, значительно опережая Италию (25 969 погибших), Испанию (22 524) и Францию (22 245).

Общее число зараженных в США за последние сутки выросло на 3,5%, достигнув 890 тыс. человек. Как отмечает Bloomberg, этот показатель ниже среднего показателя в 3,8%, который фиксировался всю последнюю неделю. При этом в Нью-Йорке, который стал основным очагом заражения в США, рост числа инфицированных составил 0,7%.

Сложная ситуация остается в штате Нью-Джерси, где количество подтвержденных случаев заражения превысило 100 тыс.