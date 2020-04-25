СМИ узнали о планах Фонда кино изменить финансирование трех кинокомпаний

Лишиться возможности в приоритетном плане получать государственные деньги рискуют компании Александра Роднянского и Алексея Учителя

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Государственный Фонд кино принял решение исключить из списка лидеров индустрии «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Профит» Игоря Толстунова и «Рок» Алексея Учителя, сообщает газета «Ведомости». Нахождение в этом списке позволяло производителям рассчитывать на государственное софинансирование в приоритетном порядке.

Основным критерием попадания в список является совокупная касса фильмов кинокомпании за три последних года. «Нон-стоп продакшн», «Профит» и «Рок» по этому показателю оказались ниже компаний «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко и «Марс медиа» Рубена Дишдишяна.

Издание указывает, что «Марс Медиа» создала такие ленты как «Т-34», «Аритмия» и «Громкая связь», а «Водород» совместно с другими компаниями работала над комедией «Напарник», фантастическими фильмами «Притяжение» и «Вторжение», а также спортивными драмами «Лед» и «Лед 2».

Перечень кинокомпаний-лидеров пока не утвержден администрацией президента, сообщил РБК исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов. По его словам, кинокомпании «Нон-стоп продакшн», «Профит» и «Рок» могут быть исключены числа лидеров, но это окончательно не решено.