ГИБДД объяснила правила передвижения между регионами

В Госавтоинспекции указали, что руководствоваться гражданам нужно оперативной информацией

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ГИБДД сообщила о том, что в случае, если граждане захотят проехать из одного региона в другой, они должны выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти. «Надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населённых пунктов». – говорится в заявление Госавтоинспекции.

Там указали, что руководствоваться необходимо оперативной информацией, поскольку «ситуация может изменяться ежесуточно в зависимости от осложнения или улучшения эпидемиологической обстановки».

В ГИБДД подчеркнули, что при себе граждане должны иметь не только паспорта и документы на автомобиль, но и другие документы (например, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор или справки о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса).

В ведомстве при этом предупредили, что поездки следует осуществлять только в случае крайней необходимости.

В настоящее время в большинстве регионов действует режим самоизоляции, при котором граждане могут выходить на улицу лишь в случае похода в магазин, аптеку или медицинское учреждение. Часть субъектов федерации ввели цифровые пропуска.

22 апреля Минкомсвязь сообщило о том, что отработанная в Московской области система с QR-кодами может быть отработана и в других регионах страны. Речь может идти о Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской. Белгородской и Орловской областях.