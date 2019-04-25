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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Орловский губернатор опроверг сообщения о планах принимать мусор Москвы
Об обсуждении столичных властей возможного проекта по вывозу мусора в Орловскую область сообщали Telegram-каналы. Губернатор региона Андрей Клычков в беседе с РБК заявил, что область, напротив, намерена рекультировать свалки
Андрей Клычков  (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в разговоре с РБК опроверг информацию о том, что на встрече с министром природы Дмитрием Кобылкиным он обсуждал создание новых свалок в области для перевоза в регион мусора из Москвы.

«Наоборот, сегодня мы ставим задачу не создавать новых полигонов, а рекультировать имеющиеся», — подчеркнул глава области.

По его словам, встреча с Кобылкиным носила рабочий характер: «Мы обсуждали вопросы мусора, корректировок национального проекта по экологии и решение проблем, которые касаются не только Орловской области, но и всех регионов». Губернатор сообщил, что обсудил с министром проблему вывоза мусора после переработки на площадки временного накопления и полигонов, проблему несанкционированных свалок и рекультивации полигонов с привлечением федеральных средств, а также обустройство контейнерных площадок для мусора.

Политика
Архангельской области пообещали 10 млрд руб. за прием московского мусора

В четверг Telegram-канал «Незыгарь», сославшись на информацию из мэрии Москвы, сообщил, что прорабатывается новый проект региональной свалки московского мусора, по данным канала, это станет аналогом «Шиесу» в Архангельской области. Как ранее сообщал РБК, в рамках проекта столичных властей по вывозу мусора из Москвы на территории Ленского района в этой области будет создан экотехнопарк «Шиес», а в Москве, на базе Люберецких очистных сооружений, — специальный экокластер.

«Незыгарь» утверждал, что вице-мэр Москвы Петр Бирюков обсуждает вывоз мусора из Москвы в Орловскую область с губернатором Клычковым.​

Автор: Владимир Дергачев
Теги: вывоз мусора
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