Орловский губернатор опроверг сообщения о планах принимать мусор Москвы

Об обсуждении столичных властей возможного проекта по вывозу мусора в Орловскую область сообщали Telegram-каналы. Губернатор региона Андрей Клычков в беседе с РБК заявил, что область, напротив, намерена рекультировать свалки

Андрей Клычков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в разговоре с РБК опроверг информацию о том, что на встрече с министром природы Дмитрием Кобылкиным он обсуждал создание новых свалок в области для перевоза в регион мусора из Москвы.

«Наоборот, сегодня мы ставим задачу не создавать новых полигонов, а рекультировать имеющиеся», — подчеркнул глава области.

По его словам, встреча с Кобылкиным носила рабочий характер: «Мы обсуждали вопросы мусора, корректировок национального проекта по экологии и решение проблем, которые касаются не только Орловской области, но и всех регионов». Губернатор сообщил, что обсудил с министром проблему вывоза мусора после переработки на площадки временного накопления и полигонов, проблему несанкционированных свалок и рекультивации полигонов с привлечением федеральных средств, а также обустройство контейнерных площадок для мусора.

В четверг Telegram-канал «Незыгарь», сославшись на информацию из мэрии Москвы, сообщил, что прорабатывается новый проект региональной свалки московского мусора, по данным канала, это станет аналогом «Шиесу» в Архангельской области. Как ранее сообщал РБК, в рамках проекта столичных властей по вывозу мусора из Москвы на территории Ленского района в этой области будет создан экотехнопарк «Шиес», а в Москве, на базе Люберецких очистных сооружений, — специальный экокластер.