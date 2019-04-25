Минобороны заявило об отсутствии планов менять цвет погон у десантников

Ранее СМИ сообщили о том, что курсанты рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику генералу Маргелову. Поводом для этого якобы стало решение об изменении традиционного голубого цвета погон на зеленый

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Никаких нормативных документов об изменении формы одежды военнослужащих Воздушно-десантных войск «не существует даже в проектах». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в РБК.

«Появившиеся сообщения о якобы замене погон у курсантов Рязанского ВДКУ стали следствием, к сожалению, нежелания отдельных лиц разобраться в данном вопросе вместе с руководством ВДВ», — сказал Конашенков. Он добавил, что все курсанты училища занимаются учебной деятельностью.

Ранее в четверг ряд СМИ сообщили о том, что десятки курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища принесли сорванные погоны к памятнику генералу Василию Маргелову. По данным источника Rzn.info, двумя неделями ранее в училище объявили об изменении традиционного цвета погон с небесно-голубого на зеленый.

Председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов смену погон у курсантов опроверг. По его словам, в учебном заведении произошла плановая смена формы одежды в связи с началом летнего сезона. Он подчеркнул, что инцидент со срывом погон инициировали четверо курсантов, которых уже отчислили за недисциплинированность.