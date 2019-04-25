ТАСС сообщил о задержании экс-главы входящего в «Роскосмос» предприятия

Дмитрий Панов (Фото: tmnpo.ru)

​Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 24 апреля задержали бывшего руководителя НПО «Техномаш» Дмитрия Панова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Техномаш» — головное предприятие госкорпорации «Роскосмос».

Дмитрий Панов пришел в НПО в 2012 году. Занимал должности сначала первого заместителя гендиректора предприятия, а затем до августа 2018 года — исполняющего обязанности гендиректора.

В мае 2018 года в «Роскосмосе» сменился руководитель. Новым главой госкорпорации стал бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин, курировавший в кабинете министров космическую отрасль. После его прихода на предприятиях отрасли, таких как РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», ЦЭНКИ и др., начались масштабные кадровые перестановки.

Источник ТАСС в «Роскосмосе» сообщил, что Панова уволили вместе с двумя советниками, после того как Рогозин ознакомился с итогами его работы на предприятии. По словам собеседника агентства, на предприятии также проходила внутренняя проверка, документы с итогами которой были переданы в прокуратуру