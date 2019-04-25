В МВД предложили убрать из УК статью о преднамеренном банкротстве

Представители полицейского ведомство неоднократно выступали за то, чтобы исключить статьи о фиктивном и преднамеренном банкротстве из Уголовного кодекса. Они объясняют, что на практике данные статьи почти не используется

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Идея об исключении из Уголовного кодекса статей о преднамеренном и фиктивном банкротстве (196 и 197) прозвучала в среду на заседании президиума Общественного совета при министерстве, сообщает ТАСС.

Агентство приводит слова одного из руководителей ГУЭБиПК МВД РФ Андрея Семенова, который сообщил, что представители МВД уже неоднократно поднимали вопрос о декриминализации этих статей. Он пояснил, что предложение связано с тем, что реально на практике эти статьи почти не используется из-за отсутствия причин и условий для совершения этих преступлений.

По словам Семенова, действия недобросовестных предпринимателей, которые приводят к преднамеренному банкротству, могут охватываться иными составами преступлений. Так, вывод активов часто квалифицируется по статьям 159 («Мошенничество») и 160 («Присвоение или растрата»), объяснил он.

«Зачастую эти статьи процедурно возбудить проще и быстрее, и в дальнейшем, согласно нашему законодательству, привлечение по статье 196 уже не требуется», — приводит агентство его слова.

Позицию Семенова поддержал заместитель начальника управления обеспечения процедур банкротства ФНС России Анатолий Васильев. Он указал, что уголовные дела по статье 196 трудно возбуждать и расследовать из-за сложности с установлением выгодоприобретателя, что добавляет проблем с доказательством вины.