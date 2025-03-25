Умерла «голос Каркуши» из «Спокойной ночи, малыши» Галина Марченко
На 89-м году жизни умерла актриса Галина Марченко, сообщает студия производства телешоу AVNMedia, которая снимала программу «Спокойной ночи, малыши».
«Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче «Спокойной ночи, малыши!». Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую «маму», — сказано в сообщении.
Марченко родилась в Москве 16 января 1937 года. В 1959-м она окончила актерский факультет Высшего театрального училища им. Щепкина при Академическом Малом театре, а после — режиссерские курсы училища имени Щукина. В разные годы Марченко служила в Центральном детском театре (сейчас РАМТ), работала в Ульяновской, Калининской, Куйбышевской филармониях, а на Центральное телевидение попала в 1975 году.
«Кого только из кукольных сказочных персонажей не переиграла она за эти годы: мальчиков и девочек, ежиков и белочек, исполняла роли Хрюши, Степашки и Мишутки в программе «Спокойной ночи, малыши!». И в каждую куклу она вкладывала частицу своей души. В 1998 году Галина Марченко познакомилась с Каркушей, которая только-только осиротела после прощания с артисткой Гертрудой Суфимовой. И с тех пор они стали неразлучны на целых 25 лет», — сказано в сообщении студии.
Марченко рассказывала, что ей говорили о внешнем сходстве с Каркушей: «Посмотрите сами! Значит — это не случайность, а судьба!». Актриса также упомянула, что во время телемоста СССР — США в 1988 году, когда пообщались Хрюша и героиня американского детского телесериала Мисс Пигги, она озвучила персонажа советской мультипликации вместо основной актрисы.
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