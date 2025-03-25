 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умерла «голос Каркуши» из «Спокойной ночи, малыши» Галина Марченко

Озвучившая Каркушу из «Спокойной ночи, малыши» Марченко умерла в возрасте 88 лет
Марченко стала голосом Каркуши в 1998-м, а до этого озвучивала других персонажей — Мишутку, Хрюшу и Степашку. Актриса стала голосом Хрюши, когда он в 1988 году во время телемоста пообщался с американской куклой мисс Пигги
Галина Марченко
Галина Марченко (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

На 89-м году жизни умерла актриса Галина Марченко, сообщает студия производства телешоу AVNMedia, которая снимала программу «Спокойной ночи, малыши».

«Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче «Спокойной ночи, малыши!». Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую «маму», — сказано в сообщении.

Марченко родилась в Москве 16 января 1937 года. В 1959-м она окончила актерский факультет Высшего театрального училища им. Щепкина при Академическом Малом театре, а после — режиссерские курсы училища имени Щукина. В разные годы Марченко служила в Центральном детском театре (сейчас РАМТ), работала в Ульяновской, Калининской, Куйбышевской филармониях, а на Центральное телевидение попала в 1975 году.

«Кого только из кукольных сказочных персонажей не переиграла она за эти годы: мальчиков и девочек, ежиков и белочек, исполняла роли Хрюши, Степашки и Мишутки в программе «Спокойной ночи, малыши!». И в каждую куклу она вкладывала частицу своей души. В 1998 году Галина Марченко познакомилась с Каркушей, которая только-только осиротела после прощания с артисткой Гертрудой Суфимовой. И с тех пор они стали неразлучны на целых 25 лет», — сказано в сообщении студии.

Умер озвучивший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!» Игорь Капатов
Общество
Игорь Капатов

Марченко рассказывала, что ей говорили о внешнем сходстве с Каркушей: «Посмотрите сами! Значит — это не случайность, а судьба!». Актриса также упомянула, что во время телемоста СССР — США в 1988 году, когда пообщались Хрюша и героиня американского детского телесериала Мисс Пигги, она озвучила персонажа советской мультипликации вместо основной актрисы.

Читайте РБК в Telegram.

Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море

Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

В Дагестане провели эксперимент по поиску нелегальных майнеров

Екатерина Шульман объявлена в розыск

Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма

Украина больше не будет рассчитывать курс к рублю

Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
«Спокойной ночи, малыши!» актриса
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
Зеленский назвал позицию США «быть посередине» между Россией и УкраинойПолитика, 00:08
Экс-чемпион UFC сел в тюрьму. Кого еще сажали из звезд ММА и боксаСпорт, 00:02
Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии законаПолитика, 00:00
Суд отказал Алсу в запрете ее экс-супругу на выезд из России из-за долговОбщество, 25 мар, 23:54
Полиция нашла похищенную в Москве мошенниками девочку-подросткаОбщество, 25 мар, 23:47
Главу Гагаузии задержали в аэропорту перед отлетом из МолдавииПолитика, 25 мар, 23:41
В СПЧ назвали зарплату Ефремова в швейном цехе колонииОбщество, 25 мар, 23:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россия потребовала подключить к SWIFT банки для экспорта удобренийПолитика, 25 мар, 23:21
Умерла «голос Каркуши» из «Спокойной ночи, малыши» Галина МарченкоОбщество, 25 мар, 23:08
Два Alpha Jet столкнулись на авиашоу во Франции. ВидеоОбщество, 25 мар, 22:44
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании между Москвой и КиевомПолитика, 25 мар, 22:42
Президент ФРГ вручил Шольцу и членам кабмина увольнительные грамотыПолитика, 25 мар, 22:40
Путин описал запреты пьес в прошлом словами «догонят, поймают и посадят»Политика, 25 мар, 22:17
Сборная России выиграла восьмой матч подряд с общим счетом 44:0Спорт, 25 мар, 21:59