Умер озвучивший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!» Игорь Капатов

На 72-м году жизни умер народный артист Башкирии, актер Игорь Капатов, который озвучил Мишутку в «Спокойной ночи, Малыши!». Об этом сообщила пресс-служба Башкирского государственного театра кукол.

«Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал любил», — говорится в публикации в соцсети «ВКонтакте». Причина смерти актера не называется.

Всероссийскую известность актер получил благодаря роли Мишутку в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!». «На московской сцене кем только не был — и Витюшей, и дядей Ваней. Но, признаться, и не думал, что придется стать Мишуткой», — делился Капатов в одном из интервью. Он называл эту роль приоритетной в своей карьере, подчеркивая, что взрослому нелегко сыграть ребенка.

Капатов родился в 1953 году в Горьком (Нижний Новгород), окончил Горьковское театральное училище искусств и начал работать в труппе Башкирского государственного театра кукол. Он неоднократно выступал в роли режиссера — поставил «Кошкин дом», «Дюймовочку», «Ночь перед Рождеством» и другие постановки. После переезда в Москву в 2001 году он снимался в кино, играл в театре и озвучивал мультфильмы.