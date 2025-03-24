Появились кадры со сгоревшим пентхаусом на крыше ЖК в Москве

Остатки пентхауса на крыше ЖК в Москве после пожара. Фото

Фото: Прокуратура Москвы Фото: Прокуратура Москвы Фото: Прокуратура Москвы Фото: Прокуратура Москвы

На крыше элитного ЖК «Роза Росса» в центре Москвы полностью сгорел пентхаус. На кадрах, которые опубликовала прокуратура, видны сгоревшие конструкции и остатки материалов.

Пожар возник днем 24 марта. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Перед пожаром на крыше велись сварочные работы. Сведения о пострадавших в результате происшествия не поступали.

Дым от пожара было видно из разных частей Москвы. Из-за возгорания было ограничено движение по улицам Зубовская и Россолимо.