 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Остатки пентхауса на крыше ЖК в Москве после пожара. Фото

Появились кадры со сгоревшим пентхаусом на крыше ЖК в Москве

Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

На крыше элитного ЖК «Роза Росса» в центре Москвы полностью сгорел пентхаус. На кадрах, которые опубликовала прокуратура, видны сгоревшие конструкции и остатки материалов.

Пожар возник днем 24 марта. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Перед пожаром на крыше велись сварочные работы. Сведения о пострадавших в результате происшествия не поступали.

Дым от пожара было видно из разных частей Москвы. Из-за возгорания было ограничено движение по улицам Зубовская и Россолимо.

Как выглядит элитный ЖК в Москве после масштабного пожара
Общество

Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу

Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии

Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц

Путин передал Трампу «личный» подарок

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации

Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией

Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва пожар дом
Материалы по теме
Как выглядит элитный ЖК в Москве после масштабного пожара
Общество
В центре Москвы ликвидировали пожар в элитном ЖК
Общество
Появилось фото с места пожара в элитном ЖК в центре Москвы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
Задержан замгендиректора Кубанского казачьего хораОбщество, 17:33
Крупнейший институт развития раскрыл прибыль впервые за три годаФинансы, 17:32
Переговоры России и США возобновились после второго перерываПолитика, 17:24
Зеленский оценил последствия заморозки помощи США для ВСУПолитика, 17:22
В Госдепе назвали отсутствие диалога между Россией и США бессмысленнымПолитика, 17:19
Рынок США подскочил на планах Трампа пока не вводить некоторые пошлиныИнвестиции, 17:11
Трамп заявил, что убийце Джона Кеннеди «помогли»Политика, 17:09
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Головин впервые с 2022 года потерял в трансферной стоимостиСпорт, 17:08
Минобороны сообщило об ударах ВСУ по энергообъектам вопреки соглашениямПолитика, 17:05
Минобороны сообщило об атаках ВСУ на газовую инфраструктуру в РоссииПолитика, 17:04
Сколько заплатят водители за единый полис ОСАГО России и БелоруссииАвто, 17:01
За год Москва одобрила строительство 3,5 млн кв. м жилья в промзонахНедвижимость, 16:59
Протекционизм в Индии: новые возможности для российского бизнесаОтрасли, 16:55
В США рассказали о популярности безалкогольного вина у женщин 35–55 летВино, 16:55