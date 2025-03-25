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ВЦИОМ рассказал об отношении зумеров к перестройке

ВЦИОМ: почти каждый третий россиянин ощутил себя «победителем» после перестройки
Зумеры и младшие миллениалы чаще других отмечают позитивные последствия перестройки, поколение оттепели не готово смириться с демократическими преобразованиями в СССР, следует из опроса ВЦИОМа
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Почти каждый третий опрошенный россиянин (31%) ощущает себя «победителем» от реформ, проведенных в социальной, экономической и политической сфере в 1980-х годах в СССР, чаще других позитивные последствия перестройки видят зумеры и младшие миллениалы (по 37%), следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, 61% респондентов воспринимают перестройку как период, принесший стране больше плохого, чем хорошего. Противоположного мнения придерживаются 23% опрошенных. Вместе с тем, отмечает ВЦИОМ, оценки влияния реформ с годами улучшаются — в 1999–2000 годах «победителями» ощущали себя 12–17% россиян, в 2010-м — почти каждый четвертый опрошенный, в 2025-м — почти каждый третий.

По данным ВЦИОМа, впервые за последние 30 лет число сторонников отказа от радикальных реформ и «консервации» позднесоветской эпохи значительно уступило количеству респондентов, поддержавших перестройку, — 37 против 48%.

«Восприятие перестройки во многом обусловлено опытом переживания событий тех лет. Отсутствие такового повышает вероятность более «мягкой» оценки масштабных преобразований, что подтверждают ответы современной молодежи, обладающей весьма опосредованным знанием о рассматриваемой эпохе», — говорится в исследовании.

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Фото:ТАСС
Зумеры и младшие миллениалы (к первым и вторым исследователи относят тех, кто родился с 1992 года и позже) реже других считают реформы ошибочным решением, «дети перестройки» чаще солидарны со страшим поколением и отмечают вред и неумелую реализацию инициатив, следует из данных опроса. ВЦИОМ называет единственной группой респондентов, не готовой смириться с демократическими преобразованиями в СССР, поколение оттепели (те, кто родились до 1947 года).

Опрос ВЦИОМ проводился 14 марта 2025 года методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия СССР опрос ВЦИОМ реформы Михаил Горбачев Борис Ельцин
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