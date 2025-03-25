Россияне оформили больше согласий на выезд детей за границу и открытие ими ИП

Россияне дали больше согласий на выезд детей за границу и открытие ими ИП

Фото: Антон Беркасов для РБК

В прошлом году граждане страны заверили у нотариусов 586 тыс. согласий на выезд несовершеннолетних детей за границу, это на 4% превышает аналогичный показатель 2023 года, сообщили РБК в Федеральной нотариальной палате.

По данным палаты, такие согласия чаще всего оформляли жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края. Среди регионов-лидеров — Приморский и Красноярский край, Татарстан, Челябинская и Новосибирская области.

Согласие на выезд от одного из родителей обязательно требуется для зарубежных поездок, если ребенок отправляется на отдых с бабушкой, дедушкой, другими родственниками, летит с вожатым в детский лагерь или с командой на соревнования. Если ребенок едет за границу один, у него также должно быть согласие одного или обоих родителей. Если ребенок путешествует с одним из родителей или законным представителем, согласие второго родителя не нужно, напомнила Федеральная нотариальная палата.

Также выросло число заверенных нотариусом согласий на обучение в автошколе. В 2024 году граждане оформили у нотариусов более 30,3 тыс. таких согласий, что на 9% превышает показатель позапрошлого года. Этот вид согласия требуется, когда несовершеннолетний хочет сдать экзамен и получить водительские права. По закону, права категории M, A1 можно получить с 16 лет. Они дают право на управление мопедом и мотоциклом с объемом ДВС менее 125 куб. см и мощностью не более 11 кВт.

Помимо этого, на 7% выросло количество нотариально заверенных разрешений родителей и законных представителей ребенка на его занятия предпринимательской деятельностью. Открыть ИП законодательство разрешает с 14 лет.