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Как число запретов на выезд для россиян из-за долгов превысило 6 млн

Число запретов на выезд для россиян из-за долгов достигло 6,5 млн

Как число запретов на выезд для россиян из-за долгов превысило 6 млн

Число действующих запретов на выезд из России россиян из-за долгов превысило 6,5 млн, следует из статистики Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которую изучил РБК. При этом за январь—декабрь прошлого года число таких решений увеличилось на 41,3%.

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Фото:Семен Лиходеев / ТАСС

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Долги россияне ФСПП невыездные
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