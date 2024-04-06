Как число запретов на выезд для россиян из-за долгов превысило 6 млн
Число действующих запретов на выезд из России россиян из-за долгов превысило 6,5 млн, следует из статистики Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которую изучил РБК. При этом за январь—декабрь прошлого года число таких решений увеличилось на 41,3%.
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