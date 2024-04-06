Число запретов на выезд для россиян из-за долгов достигло 6,5 млн

Как число запретов на выезд для россиян из-за долгов превысило 6 млн

Число действующих запретов на выезд из России россиян из-за долгов превысило 6,5 млн, следует из статистики Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которую изучил РБК. При этом за январь—декабрь прошлого года число таких решений увеличилось на 41,3%.