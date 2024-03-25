Фото: Минобороны РФ

В Ростовской области отразили ракетную атаку, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«Подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. Вражеская ракетная атака успешно отражена. По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано. Пострадавших нет. Информация уточняется», — написал он.

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