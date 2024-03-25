 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

На ВДНХ начали пускать только по паспорту

На ВДНХ 25 марта будут пускать только по паспорту из-за мер безопасности
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Вид на ВДНХ
Вид на ВДНХ (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Посетители смогут попасть 25 марта на территорию ВДНХ в Москве только через главный вход по документу, удостоверяющему личность, сообщается на сайте выставочного комплекса.

Меры связаны с соблюдением повышенных мер безопасности. В пресс-службе ВДНХ рассказали ТАСС, что на входе у посетителей досматривают личные вещи.

По понедельникам экспозиции выставки «Россия», расположенной над ВДНХ, закрыты, они возобновят работу во вторник, 26 марта. В понедельник для посещения открыты национальные павильоны Армении, Казахстана, Белоруссии и Молдавии, а также выставки «В далекой-далекой Галактике», «Найти Бэнкси», «Москвариум», «Книги», «Терракотовая армия» и другие.

ВДНХ ранее пообещал направить всю выручку за выходные в помощь пострадавшим и семьям погибших в результате теракте в «Крокус Сити Холле».

Теракт в «Крокус Сити». Хроника событий
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в здание и открыла огонь, после чего подожгла помещение и скрылась. По последним данным, 137 человек погибли, еще 182 пострадали. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России).

ФСБ задержала 11 подозреваемых, в том числе четырех мужчин, которых спецслужба считает непосредственными участниками нападения. Суд арестовал четверых на два месяца.

Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке

Помогавших эвакуировать посетителей «Крокуса» школьников наградили. Видео

Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

В Москве закрыли несколько торговых центров на неопределенный срок

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Теги
ВДНХ
Материалы по теме
Путин поручил продлить выставку «Россия» на ВДНХ до 8 июля
Общество
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
У террориста из «Крокуса» нашли фото из Турции за месяц до теракта
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Politico сообщило о растущих на Украине сомнениях в победе Политика, 11:45
В Киеве прогремели взрывы Политика, 11:41
Летевший в Стамбул самолет сел в Волгограде из-за неадекватного пассажира Общество, 11:41
В МЧС назвали площадь обрушения крыши в «Крокусе» Общество, 11:32
Купить активы банкрота на торгах. В чем риски и как их снизить Pro, 11:26
Власти назвали число остающихся в больницах после теракта в «Крокусе» Общество, 11:17
На руднике «Русала» на Урале двое горняков оказались под завалами Общество, 11:16
Сбербанк подал иск к бывшей «дочке» в Британии Финансы, 11:13
Глава ЦБ Польши назвал претензии властей идиотскими Экономика, 11:10
Близ нефтезавода в Самарской области посадили беспилотник с бомбой Политика, 11:08
Глава «Росатома» рассказал о географии стройки судов для Северного пути Экономика, 11:04
Тренер сборной назвал олимпийцев от России «желающими получать плевки» Спорт, 11:03
Как занять топовую позицию в IT Pro, 11:01
Крупнейший застройщик Казахстана начал сотрудничество со SteadyControl Компании, 11:00