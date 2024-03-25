На ВДНХ начали пускать только по паспорту
Посетители смогут попасть 25 марта на территорию ВДНХ в Москве только через главный вход по документу, удостоверяющему личность, сообщается на сайте выставочного комплекса.
Меры связаны с соблюдением повышенных мер безопасности. В пресс-службе ВДНХ рассказали ТАСС, что на входе у посетителей досматривают личные вещи.
По понедельникам экспозиции выставки «Россия», расположенной над ВДНХ, закрыты, они возобновят работу во вторник, 26 марта. В понедельник для посещения открыты национальные павильоны Армении, Казахстана, Белоруссии и Молдавии, а также выставки «В далекой-далекой Галактике», «Найти Бэнкси», «Москвариум», «Книги», «Терракотовая армия» и другие.
ВДНХ ранее пообещал направить всю выручку за выходные в помощь пострадавшим и семьям погибших в результате теракте в «Крокус Сити Холле».
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в здание и открыла огонь, после чего подожгла помещение и скрылась. По последним данным, 137 человек погибли, еще 182 пострадали. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России).
ФСБ задержала 11 подозреваемых, в том числе четырех мужчин, которых спецслужба считает непосредственными участниками нападения. Суд арестовал четверых на два месяца.
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