В Австрии запретят посещать магазины без отрицательного теста на COVID-19

В восточной Австрии ужесточают ограничения в Пасхальную неделю, в том числе закрывают непродовольственные магазины, парикмахерские, массажные салоны. Требование теста при посещении магазина вступит в силу после Пасхи

Правительство Австрии ужесточает коронавирусные ограничения в Вене и двух восточных регионах страны для того, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения, заявил глава Минздрава Рудольф Аншобер. В частности, с 7 апреля граждане должны будут иметь при себе отрицательный тест на коронавирус для посещения магазинов, которые не торгуют товарами первой необходимости. передает Reuters.

Некоторые ограничения также будут введены раньше и затронут Пасхальную неделю. Будут закрыты непродовольственные магазины, массажные салоны и парикмахерские, граждане смогут выходить из дома только для прогулок, занятий спортом и срочных поездок.

Также власти ужесточили требования к ношению масок. После Пасхи школьники перейдут на онлайн-обучение на неделю.

Как сообщает газета Suddeutsche Zeitung, в восточных регионах Австрии сложилась наиболее тяжелая ситуация с заболеваемостью COVID-19. Это связано с значительным распространением британского штамма коронавируса, уточняет издание.