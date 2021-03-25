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Пандемия коронавируса ,  
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В Австрии запретят посещать магазины без отрицательного теста на COVID-19

В восточной Австрии ужесточают ограничения в Пасхальную неделю, в том числе закрывают непродовольственные магазины, парикмахерские, массажные салоны. Требование теста при посещении магазина вступит в силу после Пасхи

Правительство Австрии ужесточает коронавирусные ограничения в Вене и двух восточных регионах страны для того, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения, заявил глава Минздрава Рудольф Аншобер. В частности, с 7 апреля граждане должны будут иметь при себе отрицательный тест на коронавирус для посещения магазинов, которые не торгуют товарами первой необходимости. передает Reuters.

Некоторые ограничения также будут введены раньше и затронут Пасхальную неделю. Будут закрыты непродовольственные магазины, массажные салоны и парикмахерские, граждане смогут выходить из дома только для прогулок, занятий спортом и срочных поездок.

Также власти ужесточили требования к ношению масок. После Пасхи школьники перейдут на онлайн-обучение на неделю.

Меркель назвала карантин в Германии на Пасху ошибкой и попросила прощения
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Ангела Меркель

Как сообщает газета Suddeutsche Zeitung, в восточных регионах Австрии сложилась наиболее тяжелая ситуация с заболеваемостью COVID-19. Это связано с значительным распространением британского штамма коронавируса, уточняет издание.

По словам Аншобера, необходим «волнорез», который собьет волну заболеваемости и поможет не допустить перегрузку клиник.

Ранее во вторник соседняя Германия приняла решение об ужесточении карантинных ограничений в Пасхальную неделю. Власти решили частично закрыть непродовольственные магазины, отели, рестораны, спортзалы и досуговые заведения. Они также призвали граждан отказаться от поездок по территории страны и за ее пределы.

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Однако на следующий день канцлер Ангела Мекрель заявила, что решение объявить локдаун во время Пасхи было ошибкой. «Говоря откровенно, это ошибка целиком и полностью моя, и я несу за нее полную ответственность. Я глубоко сожалею и прошу всех граждан простить меня», — сказала канцлер. Власти в итоге отказались от ужесточения мер.
 

Автор
Мария Лисицына
Австрия Пасха Локдаун коронавирус
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