Экс-главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве

Леонид Кожара был последним министром иностранных дел Украины при Януковиче. В конце февраля в его доме нашли труп сооснователя одного из крупнейших рекламных холдингов страны

Леонид Кожар (справа) (Фото: anton.gerashchenko.7 / Facebook)

Украинская полиция задержала бывшего министра иностранных дел страны Леонида Кожару по подозрению в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

Кожара был министром иностранных дел страны при Викторе Януковиче, с декабря 2012-го по январь 2014 года.

«Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения», — сообщил Геращенко.

Труп Старицкого был обнаружен 22 февраля в доме Кожары с огнестрельным ранением. Кожара утверждал, что предприниматель совершил самоубийство. Убитый в 2005–2007 годах был главой правления телеканала «Интер». В 1992 году он стал одним из основателей рекламного холдинга Atlantic Group, одного из крупнейших в стране, также возглавлял несколько других компаний в сфере PR.

«Следователи и прокуроры проверили обстоятельства смерти бывшего директора телеканала «Интер» и пришли к выводу, что не мог выстрелить в себя», — написал Геращенко. Меру пресечения Кожаре изберет Шевченковский районный суд Киева.