Министра из команды Януковича задержали после возвращения на Украину

Министра из команды Януковича задержали после возвращения на Украину

Речь идет о Раисе Богатыревой, занимавшей пост министра здравоохранения. Власти Украины вменяют ей хищение госсредств

Раиса Богатырева (Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ)

Украинские пограничники задержали в киевском аэропорту Жуляны бывшего министра здравоохранения страны Раису Богатыреву, которая занимала свой пост во время президентства Виктора Януковича. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Ярослава Тракало.

Информацию об этом «Украинским новостям» также подтвердил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, не приведя подробностей.

По данным «Украинской правды», Богатырева прилетела в Киев из Минска днем 27 августа. «Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов», — сообщили газете в Госпогранслужбе.

На Украине бывшего министра подозревают в расхищении государственных средств в особо крупных размерах. Богатырева занимала должность вице-премьер-министра — министра здравоохранения с 24 декабря 2012 года по 23 февраля 2014 года. Ее подозревают в завладении бюджетными средствами на сумму свыше 6 млн гривен (15,7 млн руб.).

С октября 2014 года Богатырева находится в украинском розыске. В январе следующего года ее объявили в международный розыск. В апреле 2015 года суд заочно арестовал экс-министра.