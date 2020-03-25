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Россиянам сообщили о возможном закрытии воздушного пространства в США

Генконсульство России в Нью-Йорке настоятельно рекомендовало гражданам России вернуться на родину и напомнило, что после 29 марта будут выполняться только рейсы из Нью-Йорка
Фото: Elijah Nouvelage/Reuters

Генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщило о возможном закрытии властями США воздушного пространства из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении консульства на его странице в Facebook.

В связи с этим дипломатическое представительство настоятельно рекомендовало гражданам России вернуться на родину. В консульстве напомнили, что пока «Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы из США, но после 29 марта рейсы будут производиться только из Нью-Йорка.

«Эвакуация российских граждан осуществляется только из тех государств, из которых прекращены регулярные рейсы в Россию», — отметили в консульстве.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в США зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом из всех стран Южной и Северной Америк (42 164). С начала пандемии в стране умерли более 470 человек.

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Во вторник, 24 марта, представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса, передает CNN. «Мы видим сейчас очень большое ускорение роста числа заражений в США, поэтому есть потенциал [к тому чтобы стать новым эпицентром]. Мы не можем сейчас сказать, что это уже произошло, но потенциально так может случиться», — сказала Харрис.

Она также отметила усилия, которые прикладывают страны для сдерживания распространения вируса, однако подчеркнула, что для того, чтобы «победить» инфекцию, необходимы «очень агрессивные точечные действия». В их числе она назвала тестирование в каждом подозрительном случае, изоляцию и выявление каждого человека, контактировавшего с больными.

Ранее ВОЗ назвала эпицентром распространения коронавируса Европу. Наиболее количество смертей от заражения коронавирусом зафиксировано в Италии (на 24 марта — 6077), по этому показателю страна обошла Китай (3283), откуда начала распространяться инфекция.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, воздушное пространство, Генконсульство России
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