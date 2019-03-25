Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн

Создатель хоррора «Оно живо» и сценарист триллера «Телефонная будка» скончался в возрасте 77 лет

Ларри Коэн (Фото: Paul Buck / EPA)

Режиссер и сценарист Ларри Коэн, принимавший участие в создании целого ряда фильмов ужасов и остросюжетных триллеров, умер в возрасте 77 лет, сообщает издание Hollywood Reporter. По его данным, Коэн умер в Лос-Анджелесе еще 23 марта, однако о его смерти стало известно только сейчас.

Коэн начал работу на телевидении в 1960-х годах, а уже в 1970-х получил известность как создатель фильмов ужасов. Особо популярным стал вышедший в 1974 году хоррор «Оно живо», за которым последовали два сиквела. Коэн был режиссером, сценаристом и продюсером всех трех фильмов. Вслед за «Оно живо» в свет вышли фильмы ужасов «Бог велел мне» и «Q», главным героем которого стал переселившийся в Нью-Йорк ацтекский бог Кетцалькоатль. Всего в качестве режиссера Коэн снял более 20 фильмов.

Режиссерские работы Коэна нередко совмещали в себе признаки классического ужастика и комедии. В качестве сценариста он отметился работами от слэшеров (к примеру, цикл «Маньяк-полицейский») до триллера «Телефонная будка», главную роль в котором сыграл Колин Фаррелл.

«Ларри Коэн был действительно независимой легендой кинематографа. Спасибо тебе, Ларри, за множество по-настоящему вдохновляющих культовых фильмов и образцов жанра, где идеи были куда больше бюджетов», — написал на своей странице в сети Twitter создатель «Зомби по имени Шон» Эдгар Райт.​