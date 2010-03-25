В Нальчике убит глава шариатского суда Имарата Кавказ

Концепция этого несуществующего исламского государства была задумана лидером чеченских террористов Доку Умаровым. Создание Имарата Кавказ было провозглашено в 2007г., а 8 февраля 2010г. Верховный суд РФ запретил его деятельность в России.
А.Астемиров находился в международном розыске с 2006г. из-за причастности к совершению ряда тяжких преступлений. В его "послужной список" входит, в частности, организация нападения боевиков на Нальчик 13 октября 2005г.
Напомним, что тогда около 200 террористов, большинство из которых были жителями Нальчика, предприняли попытку захватить аэропорт, а также здания МВД и ФСБ. В результате акции боевиков погибли 12 мирных жителей и 35 сотрудников правоохранительных органов, в боях уничтожены 87 террористов.
А.Астемиров был ликвидирован 24 марта в Нальчике на пересечении улиц Байсултанова и Тарчокова. Сотрудники милиции остановили его с намерением проверить документы, но террорист начал стрельбу и был убит ответным огнем. По другим данным, А.Астемиров был уничтожен в результате спецоперации ФСБ.