В Нальчике убит глава шариатского суда Имарата Кавказ

В Кабардино-Балкарии уничтожен Анзор Астемиров (Амир Сейфуллах), возглавлявший так называемый Верховный шариатский суд Имарата Кавказ.

Концепция этого несуществующего исламского государства была задумана лидером чеченских террористов Доку Умаровым. Создание Имарата Кавказ было провозглашено в 2007г., а 8 февраля 2010г. Верховный суд РФ запретил его деятельность в России.

А.Астемиров находился в международном розыске с 2006г. из-за причастности к совершению ряда тяжких преступлений. В его "послужной список" входит, в частности, организация нападения боевиков на Нальчик 13 октября 2005г.

Напомним, что тогда около 200 террористов, большинство из которых были жителями Нальчика, предприняли попытку захватить аэропорт, а также здания МВД и ФСБ. В результате акции боевиков погибли 12 мирных жителей и 35 сотрудников правоохранительных органов, в боях уничтожены 87 террористов.

А.Астемиров был ликвидирован 24 марта в Нальчике на пересечении улиц Байсултанова и Тарчокова. Сотрудники милиции остановили его с намерением проверить документы, но террорист начал стрельбу и был убит ответным огнем. По другим данным, А.Астемиров был уничтожен в результате спецоперации ФСБ.