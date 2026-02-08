Орнитологи рассказали, как проведут перепись воробьев по одним кустам

Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press

В переписи воробьев, которая пройдет в феврале в России, не ставится задача пересчитать вообще всех птиц. Исследование будет проводиться на основе подсчета популяции птиц на одних и тех же местах — деревьях, кустах и других «островках», где собираются птицы. Об этом рассказали РБК опрошенные орнитологи.

«Если какая-то часть участников будет проводить такие наблюдения ежегодно на одном и том же участке и пользуясь одной и той же методикой, то мы получим в дальнейшем как раз данные о динамике численности воробьев и сможем сравнивать ее с другими участками», — рассказал вице-президент Союза охраны птиц России, эксперт Всероссийской переписи воробьев Алексей Эбель.

Воробьев удобно считать, когда они собираются на кустах, говорила ранее член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая. Главная задача исследования — собрать сведения о количестве воробьев» с одних и тех же точек в одни и те же сроки годового цикла на максимально возможной по размерам территории», рассказала РБК Мостовая. «Кусты — это ограничивающий фактор для воробьев», — подтвердил Эбель.

С 7 по 15 февраля 2026 года в России пройдет Всероссийская перепись воробьев, организуемая ежегодно в зимний и летний сезоны. Член Союза охраны птиц России Анна Мостовая отметила, что в феврале удобно проводить учет, так как воробьи собираются в стаи и активно проявляют себя. В переписи будут участвовать два вида: домовый и полевой воробей. Этот проект направлен на изучение популяций городских птиц и повышение осведомленности о необходимости их охраны.

В исследовании может принять участие любой желающий. Для этого нужны фотоаппарат или смартфон для фиксации изображений и видео птиц. Они загружают фото в базу данных для подтверждения вида специалистами. «В базу нужно загружать фотофакт встречи, чтобы специалисты при модерации анкет подтвердили вид и что это действительно воробей и какого вида», — рассказала Мостовая. Также она посоветовала предварительно пересчитать количество птиц на месте, чтобы потом сверить данные о птицах в записях и на фото. Начинающим рекомендуется вести записи наблюдений в блокноте или текстовом редакторе и установить приложение для определения координат.

Перепись проводится для сбора данных о численности домового воробья и привлечения внимания к его сокращающейся популяции. Во многих странах мира наблюдается резкое сокращение численности домового воробья. В России масштабы этого снижения пока сложно оценить из-за отсутствия данных мониторинга за 10–15 лет, говорила Мостовая.