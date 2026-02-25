 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минэк заявил, что единые правила цен не отменят скидок на маркетплейсах

Фото: Sascha Steinach / dpa / Zentralbild / Global Look Press
Фото: Sascha Steinach / dpa / Zentralbild / Global Look Press

Единые правила показа цен не отменяют действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов, заявили в Минэкономразвития.

«Речь идет о ясности и достоверности в отображении цен, а также о том, что с этой ценой может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Мишустин анонсировал введение единых правил показа цены на маркетплейсах
Общество
Михаил Мишустин

Кроме того, в Минэке указали, что разрабатываемые в настоящее время меры направлены на защиту интересов покупателей и не должны привести к тому, чтобы цены на эти товары увеличивались.

Премьер Михаил Мишустин в ходе отчета правительства перед депутатами Госдумы сообщил, что в новом законе будет введено правило по отображению цен, которые не зависят от средства платежа. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
маркетплейс Банки Михаил Мишустин Госдума Минэкономразвития
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Материалы по теме
В ВТБ допустили, что на решение вопроса скидок маркетплейсов уйдут годы
Финансы
Банкам и маркетплейсам предложили меморандум о скидках на товары
Финансы
Маркетплейсы ответили на предложение о демонстрации единой цены
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
Axios сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского Политика, 21:23
В МТС и «М.Видео» стартовал предзаказ нового Samsung Galaxy S2 Общество, 21:17
Над тремя регионами России сбили 13 украинских беспилотников Политика, 21:13
Шипачев первым в истории КХЛ отдал 700 результативных передач Спорт, 21:10
Региональные образы и орнаменты предложили собрать в единый каталог Общество, 21:09
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае Спорт, 21:05
В ЕК напомнили об альтернативе для поставок нефти в Словакию и Венгрию Политика, 21:02
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Samsung показал смартфоны Galaxy S26. Характеристики и все подробности Life, 21:00
Российского вратаря назвали лучшим по отраженным ударам в Лиге чемпионов Спорт, 20:56
Минэк заявил, что единые правила цен не отменят скидок на маркетплейсах Общество, 20:49
Лауреат Нобелевской премии ушел с поста главы института из-за Эпштейна Общество, 20:40
На Солнце произошла самая сильная вспышка после аномалии в начале февраля Общество, 20:33
Трамп поздравил Инфантино с 10-летием пребывания на посту главы ФИФА Спорт, 20:32