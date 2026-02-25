Минэк заявил, что единые правила цен не отменят скидок на маркетплейсах
Единые правила показа цен не отменяют действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов, заявили в Минэкономразвития.
«Речь идет о ясности и достоверности в отображении цен, а также о том, что с этой ценой может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Кроме того, в Минэке указали, что разрабатываемые в настоящее время меры направлены на защиту интересов покупателей и не должны привести к тому, чтобы цены на эти товары увеличивались.
Премьер Михаил Мишустин в ходе отчета правительства перед депутатами Госдумы сообщил, что в новом законе будет введено правило по отображению цен, которые не зависят от средства платежа.
