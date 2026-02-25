Памятник Алексею Балабанову откроют в Екатеринбурге. Фото

Памятник Балабанову откроют 18 января рядом с домом, где жил режиссер. Скульптурная композиция будет установлена перед Дворцом молодежи. Мэр Екатеринбурга сказал, что установка памятника связана с 40-летием Свердловского рок-клуба

Фото: glavaekbofficial / Telegram Фото: glavaekbofficial / Telegram

В Екатеринбурге 18 мая планируют открыть памятник режиссеру Алексею Балабанову. Скульптурную композицию установят на площади у Дворца молодежи — рядом с домом, где он жил, и школой, в которой учился. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в телеграм-канале.

По словам Орлова, открытие приурочат ко дню памяти режиссера. В этом году Балабанову исполнилось бы 67 лет.

«Все творчество Балабанова неразрывно связано со свердловскими рок-музыкантами. В рамках Года уральского рока и 40-летия Свердловского рок-клуба в честь Алексея Балабанова будет установлен памятник. Он появится на площади у Дворца молодежи — неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился», — написал Орлов.

Над проектом работает команда архитекторов совместно со скульптором Мейрамом Баймухановым. Сейчас композиция создается в мастерской в пригороде Екатеринбурга.

На выбранном мэрией эскизе скульптуры режиссер сидит в пустом трамвае. Автор эскиза объяснил задумку тем, что герои фильмов Балабанова всегда находятся в движении, поэтому в композицию памятника решили добавить транспорт. «Трамвай появлялся во многих его картинах, в том числе и в культовой картине «Брат». Тяжеловесная конструкция выглядит легко и воздушно за счет сквозного пространства. Трамвай, словно кадр в кинопленке, обрамляет реальность», — отмечали в мэрии. Образ трамвая появляется как в фильме «Про уродов и людей», так и в первой части истории Данила Багрова, главного героя «Брата».

Согласно идее Баймуханова, прохожим позволят зайти в трамвай, сесть и сфотографироваться.

Балабанов родился в Свердловске в 1959 году. Карьеру начал в 1980-х ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. Позднее переехал в Санкт-Петербург, где снял картины «Брат», «Про уродов и людей», «Жмурки», «Груз 200» и др. Скончался в 2013 году от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.