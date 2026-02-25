 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Памятник Алексею Балабанову откроют в Екатеринбурге. Фото

Памятник Алексею Балабанову откроют в Екатеринбурге
Памятник Балабанову откроют 18 января рядом с домом, где жил режиссер. Скульптурная композиция будет установлена перед Дворцом молодежи. Мэр Екатеринбурга сказал, что установка памятника связана с 40-летием Свердловского рок-клуба

Фото: glavaekbofficial / Telegram
Фото: glavaekbofficial / Telegram
Фото: glavaekbofficial / Telegram
Фото: glavaekbofficial / Telegram
Фото: glavaekbofficial / Telegram
Фото: glavaekbofficial / Telegram

В Екатеринбурге 18 мая планируют открыть памятник режиссеру Алексею Балабанову. Скульптурную композицию установят на площади у Дворца молодежи — рядом с домом, где он жил, и школой, в которой учился. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в телеграм-канале.

По словам Орлова, открытие приурочат ко дню памяти режиссера. В этом году Балабанову исполнилось бы 67 лет.

«Все творчество Балабанова неразрывно связано со свердловскими рок-музыкантами. В рамках Года уральского рока и 40-летия Свердловского рок-клуба в честь Алексея Балабанова будет установлен памятник. Он появится на площади у Дворца молодежи — неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился», — написал Орлов.

Над проектом работает команда архитекторов совместно со скульптором Мейрамом Баймухановым. Сейчас композиция создается в мастерской в пригороде Екатеринбурга.

На выбранном мэрией эскизе скульптуры режиссер сидит в пустом трамвае. Автор эскиза объяснил задумку тем, что герои фильмов Балабанова всегда находятся в движении, поэтому в композицию памятника решили добавить транспорт. «Трамвай появлялся во многих его картинах, в том числе и в культовой картине «Брат». Тяжеловесная конструкция выглядит легко и воздушно за счет сквозного пространства. Трамвай, словно кадр в кинопленке, обрамляет реальность», — отмечали в мэрии. Образ трамвая появляется как в фильме «Про уродов и людей», так и в первой части истории Данила Багрова, главного героя «Брата».

В Екатеринбурге появится улица режиссера Алексея Балабанова
Общество
Алексей Балабанов

Согласно идее Баймуханова, прохожим позволят зайти в трамвай, сесть и сфотографироваться.

Балабанов родился в Свердловске в 1959 году. Карьеру начал в 1980-х ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. Позднее переехал в Санкт-Петербург, где снял картины «Брат», «Про уродов и людей», «Жмурки», «Груз 200» и др. Скончался в 2013 году от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.

Обряды перехода и социальный «клей»: роль алкоголя в фильмах Балабанова
Вино
Кадры из фильмов &laquo;Груз&nbsp;200&raquo;, &laquo;Мне не больно&raquo;, &laquo;Брат 2&raquo;

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Илья Трапезников
Алексей Балабанов памятник Екатеринбург Алексей Орлов
Материалы по теме
В Екатеринбурге появится улица режиссера Алексея Балабанова
Общество
Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге
Общество
Памятник Балабанову поставят перед киностудией, где он начал карьеру
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
Кремль выразил надежду на препятствие планам по ядерной бомбе для Киева Политика, 19:46
Юань к рублю на Мосбирже показал самый сильный рост за полгода Инвестиции, 19:45
В Германии задержали подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича Политика, 19:37
В «Уфе» прокомментировали информацию о задержании футболиста ЦСКА Спорт, 19:37
Шишкарев снова стал владельцем более половины акций ГК «Дело» Бизнес, 19:31
Комик Сабуров заявил о планах вернуться в Россию Общество, 19:24
Хуснуллин заявил, что собираемость платежей за ЖКХ в России достигла 100% Общество, 19:23
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Памятник Алексею Балабанову откроют в Екатеринбурге. Фото Общество, 19:21
Визовый центр Франции в Москве временно изменил оплату сервисного сбора Политика, 19:20
Роднина оценила подарок в виде квартиры для бывшей российской фигуристки Спорт, 19:17
МИД Германии предупредил граждан на Ближнем Востоке о возможной эскалации Политика, 19:07
Путин выступил за обновление программ профобразования в биотехе Политика, 19:02
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
СБУ задержала командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Политика, 18:51