Памятник Алексею Балабанову откроют в Екатеринбурге. Фото
В Екатеринбурге 18 мая планируют открыть памятник режиссеру Алексею Балабанову. Скульптурную композицию установят на площади у Дворца молодежи — рядом с домом, где он жил, и школой, в которой учился. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в телеграм-канале.
По словам Орлова, открытие приурочат ко дню памяти режиссера. В этом году Балабанову исполнилось бы 67 лет.
«Все творчество Балабанова неразрывно связано со свердловскими рок-музыкантами. В рамках Года уральского рока и 40-летия Свердловского рок-клуба в честь Алексея Балабанова будет установлен памятник. Он появится на площади у Дворца молодежи — неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился», — написал Орлов.
Над проектом работает команда архитекторов совместно со скульптором Мейрамом Баймухановым. Сейчас композиция создается в мастерской в пригороде Екатеринбурга.
На выбранном мэрией эскизе скульптуры режиссер сидит в пустом трамвае. Автор эскиза объяснил задумку тем, что герои фильмов Балабанова всегда находятся в движении, поэтому в композицию памятника решили добавить транспорт. «Трамвай появлялся во многих его картинах, в том числе и в культовой картине «Брат». Тяжеловесная конструкция выглядит легко и воздушно за счет сквозного пространства. Трамвай, словно кадр в кинопленке, обрамляет реальность», — отмечали в мэрии. Образ трамвая появляется как в фильме «Про уродов и людей», так и в первой части истории Данила Багрова, главного героя «Брата».
Согласно идее Баймуханова, прохожим позволят зайти в трамвай, сесть и сфотографироваться.
Балабанов родился в Свердловске в 1959 году. Карьеру начал в 1980-х ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. Позднее переехал в Санкт-Петербург, где снял картины «Брат», «Про уродов и людей», «Жмурки», «Груз 200» и др. Скончался в 2013 году от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.
