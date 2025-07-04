В Екатеринбурге появится улица режиссера Алексея Балабанова

Пока в Петербурге только задумываются о том, чтобы увековечить память режиссера Алексея Балабанова, в Екатеринбурге уже нашли и место для памятника автору культовых фильмов, и улицу, которую назовут в его честь

Алексей Балабанов (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Одну из улиц Екатеринбурга назовут в честь режиссера культовых фильмов 1990-х Алексея Балабанова, который родился и вырос в столице Урала. Такое решение приняла городская комиссия по топонимике, сообщил депутат городской Думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин.

По его словам, она будет располагаться в микрорайоне Академический-2 (Чкаловский район) по соседству с улицей другого уральского режиссера — Ярополка Лапшина.

«Балабанов наш, догоняй, Питер», — написал депутат на своей странице во «ВКонтакте».

В конце июня вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский допустил в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург», что на карте Северной столицы может появиться сквер имени Балабанова. Там же могут установить и памятник режиссеру.

Так чиновник прокомментировал поступившее от зрителя предложение увековечить память автора фильмов «Брат» и «Жмурки» и для этого присвоить его имя скверу между Уральской улицей и набережной реки Смоленки.

Чиновник согласился, что «память Алексея Балабанова, безусловно, требует увековечения».

«Но топонимика — штука непростая. У нас есть закон, который требует, что для того, чтобы дать какое-то имя, нужно, чтобы прошло 20 лет. Мы будем работать над этим вопросом», — сказал Пиотровский.

Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (Екатеринбург). В 1990 году он переехал в Ленинград. Там он снял такие фильмы, как «Брат», «Про уродов и людей», «Я тоже хочу» и «Груз 200». С 1993-го и до самой смерти в 2013 году Балабанов жил по адресу: Малый проспект Васильевского острова, дом 5. В 2021 году там появилась мемориальная доска. Режиссер скончался в возрасте 54 лет от острой сердечной недостаточности. Его похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

В Екатеринбурге между тем уже определились и с местом под будущий памятник Балабанову. Его установят весной 2026 года у Дворца молодежи — неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился.

Эскиз скульптуры выбрали месяц назад из почти 60 вариантов в ходе конкурса, объявленного городской администрацией.

Фото: Анна Иванюк / Официальный портал Екатеринбурга Фото: Официальный портал Екатеринбурга Фото: Официальный портал Екатеринбурга

В жюри вошли профессиональные скульпторы, коллеги, близкие и друзья Балабанова, в том числе музыкант Вячеслав Бутусов и режиссер Сергей Сельянов. Они признали лучшей работу 38-летнего скульптора из Омска Мейрама Баймуханов.

Тот изобразил Балабанова сидящим в пустом вагоне трамвая. По словам автора, трамвай появляется в фильме «Брат», где персонажи находятся в постоянном движении.